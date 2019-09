I TRE ERRORI CAPITALI DI MATTEO SALVINI

DI MASSIMO RIBAUDO

Matteo Salvini ha commesso (e continua a non aver capito che li ha commessi) tre errori terrificanti nel suo “assalto al cielo”. E proprio perchè non riesce a comprenderli può essere annientato da Matteo Renzi (il quale ne ha fatti moltissimi di errori, ma non questi).

CHIEDERE I PIENI POTERI

Non solo la nostra Costituzione non prevede “pieni poteri” (se non militari, in caso di guerra e li conferisce al Presidente della Repubblica in accordo col Parlamento), ma la Costituzione Italiana è una delle poche costituzioni al mondo “orientata”. Cioè è politicamente predisposta a VIETARE che qualcuno abbia pieni poteri all’interno dell’ordinamento giuridico. Se chiedi i pieni poteri arriva un tweet da coloro che hanno sconfitto l’ultimo che li ha avuti (e non erano comunque “pieni”, in quanto subordinati alle decisioni del Gran Consiglio fascista) che dice: “Pensiamo che “Giuseppi” meriti di continuare a fare il Presidente del Consiglio”. Salvini avrebbe dovuto saperlo.

ESSERE MINISTRO DELL’INTERNO E BACIARE CROCIFISSI E ROSARI

Sono cose che si fanno, con maggior discrezione, soltanto in Iran e a Kabul. In Italia non si mescolano più politica e religione dai tempi della breccia di Porta Pia.

Bravissimo Giuseppe Conte a farlo notare a Salvini.

VOLER MANDARE IN GALERA PERSONE CHE NON CI DEVONO ANDARE E NON MANDARCI COLORO CHE DOVREBBERO ESSERE ARRESTATI

Per Salvini esiste solo il mondo di Salvini (in questo è molto simile a Renzi). E’ un mondo orribile e perverso.

Bianca Berlinguer (non la sanzionano perchè si chiama Berlinguer?) ha permesso a Salvini di reiterare UN REATO.

Se non hai le prove che Carola Rackete sia complice degli scafisti, dire a “Carta Bianca” che Carola Rackete è complice degli scafisti, non è un’opinione, E’ UN REATO.

Nella stessa trasmissione Salvini ha poi rivelato in che tipo di mondo di vive. La Rackete, sua ossessione, secondo Salvini doveva anche essere arrestata per aver compiuto una manovra pericolosa in porto. “Se io faccio un’infrazione e rischio di mettere a repentaglio la vita di persone finisco in galera”.

No, Matteo. Puoi ricevere una multa, puoi subire un alcol-test e la diminuzione di punti sulla patente. Ma non si va in galera, in generale, per reati di pericolo astratto. Se si andasse in galera per pericoli astratti nessuno uscirebbe più di casa per paura di andare in galera. Ed è proprio per questo che il mondo di merda di Salvini sta distruggendo l’economia e la civiltà italiana. Perchè instilla paure di pericoli astratti. Spesso inesistenti o statisticamente marginali.

Ora Matteo Renzi è andato con “Italia Forza”…ehm.”Italia Viva” a chiedere a Silvio l’eredità dei suoi voti. Berlusconi continuerà a farseli rubare da Salvini? Vedremo.