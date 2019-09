MILANO, LA PROCURA INDAGA SUL MONDO DEI RIDERS

DI ANNA LISA MINUTILLO

Ad aprire un’inchiesta sui riders è la procura di Milano che indaga sulla violazione delle norme antinfortunistica e di sicurezza stradale. Non sono solo questi aspetti ad essere presi in considerazione ma anche lo sfruttamento dei lavoratori e tra i lavoratori, come il caporalato, e sulla presenza di clandestini. Nello scorso Agosto a seguito di controlli effettuati proprio su trenta riders sono stati tre i lavoratori ad essere ritrovati senza i documenti in regola, quindi clandestini. Gli inquirenti milanesi, in collaborazione con la squadra specializzata del dipartimento ‘ambiente, sicurezza, salute, lavoro’, hanno iniziato a raccogliere elementi e testimonianze messe poi a verbale fin dal Giugno scorso. All’interno del fascicolo, al momento senza ipotesi di reato, si ipotizzano presunte violazioni del decreto legislativo in materia di sicurezza sul lavoro (reato che a breve sarà iscritto) . L’indagine, serve soprattutto alla tutela degli stessi riders ai quali non viene consegnato in dotazione alcun materiale al fine di proteggerli durante i loro spostamenti lungo le strade.

Di conseguenza viaggiano senza caschi, spesso con bici e freni non adatti, senza luci la sera, senza catarifrangenti e senza scarpe adeguate. Questo nonostante i ciclofattorini non siano inquadrati come lavoratori subordinati. La Procura ha deciso di monitorare gli incidenti stradali che coinvolgono riders, anche al fine di tutelare le collettività, perché spesso viaggiano contromano, senza luci o comunque senza rispettare le norme sulla circolazione stradale. Gli inquirenti potrebbero arrivare anche a contestare reati, per questo tipo di incidenti, a carico dei datori di lavoro. Dovrà quindi essere valutata anche la presunta responsabilità di chi manda a lavorare in strada i ciclofattorini in condizioni non idonee. L’inchiesta si propone anche di approfondire gli aspetti igienico-sanitari dei contenitori che vengono utilizzati per il trasporto del cibo, Fino ad ora secondo quanto dichiarato dalla Procura sul fenomeno dei riders erano stati presi in considerazione solo i profili contrattuali con cui vengono assunti e i salari con cause aperte davanti ai Tribunali del lavoro.

L’indagine è coordinata dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e dal pm Maura Ripamonti e condotta dalla squadra specializzata di Polizia giudiziaria e dalla Polizia locale. In tema di sicurezza sul lavoro, è stato convocato per lunedì 23 settembre un tavolo per avviare il piano straordinario che il governo intende mettere in campo. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo. L’incontro avrà luogo al ministero di via Veneto e vi parteciperà anche il ministro della Salute, insieme alle parti sociali. Risale allo scorso Il 22 marzo l’incidente che ha visto un raider travolto da due auto in Corso 22 Marzo a Milano. Già lo scorso anno Alganews si era occupata della pericolosità del lavoro svolto dai riders con questo articolo che né ha messo in luce gli aspetti, le difficoltà e le problematiche che non avrebbero dovuto essere trascurate. Dispiace constatare quanto poco si sia fatto per tutelare sia i lavoratori che la comunità nello scorso anno.

Nel food delivery le donne sono una minoranza, solo il 15,2%. Analogamente a quanto succede nelle telecomunicazioni, in cui sono il 14,5%. Rispetto all’ambito dei trasporti, dove sono solo il 7,6% dei lavoratori, però, il divario tra i sessi è minore. Il 22,8% degli addetti è straniero. E’ una percentuale piuttosto alta considerando che nel complesso della popolazione sono meno del 10%, ma negli altri settori sono anche di più. Il 33,% tra chi fa consegne nelle telecomunicazioni e il 25,5% tra chi le fa nell’ambito dei trasporti e del magazzinaggio. L’età a inizio contratto è decisamente minore della media. Solo di 25,4 anni, contro i 35,7 degli addetti alle consegne del settore telecomunicazioni e i 35,5 di quello trasporti e magazzinaggio. In parte dunque è vero che si tratta di un mestiere per studenti che possono guadagnare fino a 800 euro al mese, ma solo se si rendono sempre disponibili e fanno almeno 25 consegne al giorno il tutto a vantaggio esclusivo delle società proprietarie delle app di food delivery.

L’ attività è incompatibile con altri impegni o mansioni. Viene così svelato il grande trucco della definizione di gig economy, o economia dei lavoretti. Quello dei rider è un lavoro vero e proprio, e pure parecchio impegnativo.

Spesso a svolgere questo lavoro ci sono pendolari che, a notte inoltrata, dopo aver girato tutto il giorno, prendono un treno, oppure usano le loro stesse moto o bici per tornare nell’hinterland o in provincia. Il giorno dopo, di buon ora ricominciano per altre 8 o 10 ore di consegne.

Un mondo lavorativo che ha bisogno di maggiore tutele (che sono quasi inesistenti), di orari gestiti in modo differente, di retribuzione adeguata e di attenzione verso i rischi a cui chi si ritrova ad essere rider viene esposto.

Dopo tante parole, non resta che confidare nei miglioramenti, perché il lavoro non deve valere più della stessa vita di chi lo svolge.