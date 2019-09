VILLASALTO (CA), LA MOSSA ANTI-SPOPOLAMENTO: AI NUOVI RESIDENTI 700 EURO AL MESE

DI CHIARA FARIGU

E dopo il Molise anche la Sardegna mette in atto alcuni provvedimenti anti-spopolamento: Il reddito di residenza attiva.

Prima di vedere il dove, il quanto e il come, è doverosa una premessa.

L’isola, martoriata da una crisi che non accenna a diminuire, maglia nera per il tasso di disoccupazione giovanile (e non), conta diverse decine di borghi a rischio estinzione. A farne le spese soprattutto quei piccoli centri dell’entroterra dove le opportunità lavorative sono di gran lunga inferiori, se non inesistenti, rispetto ai Comuni lungo la costa.

Villasalto , uno dei tanti. Comune di poco più di 1000 anime, vanta uno dei territori più selvaggi e suggestivi del Sud-Est dell’isola e diversi i siti archeologici nelle vicinanze.

Dagli anni ’80 ad oggi ha visto la sua popolazione più che dimezzata. Eppure un tempo era un florido centro minerario grazie alla miniera di su Suergiu e e della sua fonderia dove si produceva il 90 % dell’ antimonio di tutta Italia, usato per esigenze belliche. Oggi quei fabbricati ospitano un museo archeologico-minerario, sono ‘pezzi’ pregiati del parco geominerario della Sardegna .

Il benessere è andato di pari passi con l’attività mineraria, venuta meno quest’ultima è cominciato il decadimento. Conseguenza naturale seppur dolorosa, l’addio dei giovani verso nuove e promettenti opportunità per un futuro vivibile.