WHIRLPOOL, IMPEGNI PRESI RIMANGIATI: 400 OPERAI SALUTATI. E IL MONDO POLITICO RESTA A GUARDARE

DI FRANCESCO CAMPANELLA

Mentre il mondo dei talk show si spella le mani a favore o contro i due Mattei, che straparlano di futuro e politica allegra oppure di invasioni e poteri forti, la #Whirpool si sgancia da Napoli salutando i più di 400 (quattrocento) operai senza dare importanza ai sindacati che gridano alla vendetta è “rassicurando” il MISE col racconto del luminoso futuro degli impianti di #Napoli grazie ai progetti di una mal conosciuta società svizzera che si occupa di nuove tecnologie del freddo e i cui soci (italiani) hanno già conosciuto fallimenti.

Qualcuno mi spiega perché non si possono far arrabbiare i capitali, mentre gli operai possono vedere il proprio futuro andare in fumo?

Questo governo vuol provvedere ad istituire sanzioni per le società che, come Whirpool, avevano assunto impegni e poi se li rimangiano senza vergogna?

La buona politica non è fatta di battute argute, ma di studio e di serietà esercitata e pretesa.