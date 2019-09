IL SOGNO DI GRETA THUNBERG DIVENTA REALTÀ

DI MASSIMILIANO SMERIGLIO

Le immagini del #ClimateStrike che arrivano da tutto il mondo ci riconciliano con la vita e sono un bellissimo antitodo contro il pessimismo.

Questo video è stato girato a Dublino, e fa venire brividi di gioia.

Milioni di ragazze e ragazzi dei Fridays for Future scendono oggi in piazza per un mondo più pulito, più giusto.

Il sogno di Greta Thunberg, seduta da sola davanti alla sua scuola con un cartello scritto a penna, diventa realtà.

Grazie a lei, e a tutti voi.