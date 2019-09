LA SITUAZIONE POLITICA ITALIANA IN TRE PICCOLI FLASH

DI EMILIANO RUBBI

Tre piccoli flash sulla situazione politica italiana:

1) Renzi non vuole solo partecipare alle feste. Vuole avere il potere di farle fallire.

Che è un po’ come dire: se proprio non puoi diventare Moro o Berlinguer, puoi sempre provare ad essere Jep Gambardella.

E a quanto pare, per ora, la cosa gli è riuscita.

I sondaggi lo danno al 3%, col suo “Italia Viva” (che è evidentemente il risultato di un accoppiamento tra “Forza Italia” e un bagnoschiuma all’aloe), ma in parlamento, in questo momento, il bulletto di Rignano ha i numeri per far cadere il governo.

Che, poi, gli italiani non lo vogliano più vedere neanche col binocolo, a lui non importa, tanto è convinto di poterli riconquistare.

Il problema, con quelli che soffrono di un evidente disturbo narcisistico della personalità, è sempre quello.

Ed è sempre dannatamente difficile levarseli dalle palle.

2) Diego Bianchi cerca di avvicinarsi a Matteo Salvini, in spiaggia a Termoli, in Molise.

Attorno al Capitano, che in quel filmato ha appena deciso di staccare la spina al governo Conte, si accalcano i giornalisti con le telecamere e i microfoni.

Una signora sui sessant’anni, alla disperata ricerca di un selfie con Capitan Disagio, viene colpita da una telecamera e urla: “Aio! Ma pensate di poterci stare solo voi, qui? E il popolo non si può avvicinare?”.

Per la signora molisana, in quel momento, lei non è una tizia qualunque; lei è “IL POPOLO”.

E i giornalisti, sudati e distrutti sotto il sole agostano, che cercano di fare il loro ingrato lavoro mentre molto probabilmente vorrebbero stare al mare a prendere il sole come lei, sono “KASTA”, evidentemente.

Perché ormai, se sei un fan del Capitano, sei “IL POPOLO”.

Pure se, conti alla mano, fai parte di un 20% scarso di popolazione: circa 2 aventi diritto su 10 voterebbero Lega, oggi.

2 su 10 sono “IL POPOLO”, mentre gli altri 8, che magari lavorano mentre tu prendi il sole in spiaggia, no.

La grande vittoria dello sciacallo padano è tutta qui.

3) – Formigli: Salvini l’ha definita una “Ricca comunista, ragazzina viziata”.

Ha intenzione di rispondergli qualcosa?

– Carola Rackete: No.