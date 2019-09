QUALE SAREBBE IL VALORE AGGIUNTO PER IL PD L’ARRIVO DELLA LORENZIN?

Nel PD non mancano spin doctor ed esperti di comunicazione. Eppure se ne escono con tweet come questo che politicamente è perfettamente coerente con quello che è diventato il partito. Coerente anche con il distacco di chi se ne sta nella torre d’Avorio fottendosene di quello che pensa la base e soprattutto della coerenza.

Ma questo tweet è sbagliato proprio in termini di comunicazione. Soprattutto in questa fase.

1) Quale sarebbe il valore aggiunto dell’arrivo di Lorenzin per spingere il segretario a voler firmare lui proprio lui la sua tessera e festeggiare con enfasi cotanto fatto storico? Tu una cosa simile la fai se a prendere la tessera è chi si sia distinto negli anni per garantire uno sviluppo democratico, laico e plurale al paese. Non quando a farlo è una persona che ha sostenuto un corrotto, filomafioso, bigotta di facciata, conservatrice e totalmente allineata sulle posizioni di chi ha fortemente contribuito al declino politico e all’appiattimento culturale del paese. Per inciso una che si è sempre collocata in una coalizione che il tuo partito ha avversato per anni.

Poi il problema di Lorenzin non è solo il suo passato ma soprattutto il suo presente.

Ha chiesto scusa?

Ha rivisto le sue posizioni?

Si è convertita/pentita?

Non mi pare.

Quindi a che pro festeggiare?

Caro Zingaretti, il pluralismo non è questo.

Questo somiglia a un fritto di paranza.

La paranza a tavola è buona sempre che il pescato sia fresco e di qualità.

In politica la paranza è assenza di visione.

Dove vuole andare il PD? Cosa vuole essere?

2) La chiusura. È importante in un testo la chiusura. Che c’azzecca il riferimento all’avvicinamento dei ragazzi al PD con il post? Lorenzin né anagraficamente né politicamente può essere classificata come “ragazza” (come non lo sono io). Quindi che mi rappresenta questa chiusa? Che vuoi dire? A chi parli?