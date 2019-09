CLIMA. È IN GIOCO LA SOPRAVVIVENZA: ACCETTARE SOCIALMENTE LE POLITICHE AMBIENTALI

DI ENRICO ROSSI

La scienza parla chiaro: o entro dieci anni si dimezzano le emissioni di gas serra o l’umanità avrà raggiunto il punto di non ritorno del cambiamento climatico.

La consapevolezza si diffonde e la domanda di cambiamento pure perché è in gioco la sopravvivenza.

Attenzione però: o le politiche ambientali saranno socialmente accettate e desiderabili per i contenuti di benessere e di giustizia, oppure la svolta sarà impossibile.

Non si può pensare di far pagare la rivoluzione ambientale con le tasse ai ceti popolari che già hanno pagato con le politiche liberiste e con l’austerità.