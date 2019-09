GRETA UN ANNO FA

DI UDO GÜMPEL

Ieri 4,6 milioni di giovani in tutto mondo: in “skolstrejk för klimatet“.

Una ragazza di 16 ha svegliato il mondo.

In ritirata tutti (tanti) che la deridevano, la ridicolizzavano.

Naturalmente non la scienza, l‘intera comunità scientifica.

Ancora possiamo dare a noi nostri figli un mondo non troppo rovinato, ora ce lo chiedono a noi.

Abbiamo ancora una chance di rallentare, forse, come spero fermare il riscaldamento climatico causato dall‘uomo.

Muoversi aiuta. Manifestare aiuta. “Nulla diventa urgente per la Politica finche’ non lo e’ per gli elettori”, (Ing. Federico Brocchiero della Rete italiana per il clima)

quindi: manifestate, protestate, votate.

Sempre Grazie @GretaThunberg