LA CRONACA GIUDIZIARIA DELLA LOTTA AL RICICLAGGIO: LA VERA PALESTRA PROFESSIONALE

DI GIOVANNI FALCONE

Al netto delle nostre rispettive esperienze, in qualche caso anche ragguardevoli in rapporto alle tante primavere trascorse, spesso riguardanti contesti e mondi diversi, penso che, per restare nel quadro della lotta al riciclaggio e Governance d’impresa e al malaffare in genere, la vera palestra di vita e’ rappresentata dalla cronaca giudiziaria di cui la stampa ci rende edotti con cadenza quotidiana.

Cominciamo a leggere le tante inchieste giudiziarie dove si parla di associazioni a delinquere finalizzate alle frodi internazionali, alle false fatturazioni per la evasione fiscale, alla truffa o corruzione nella pubblica amministrazione, alle bancarotte fraudolente di aziende spesso decotte, attivita’ di copertura o infiltrazione della criminalita’ organizzata nella economia legale, ci si fa una cultura.

Volendo evitare una lettura superficiale di episodi di cronaca di questa natura e avendone parlato piu’ volte con articoli specifici, oggi voglio sottolinearne l’importanza onde comprendere con sufficiente approssimazione il modus operandi onde individuarne l’antidoto.

L’adozione di contromisure, in termini di prevenzione in rapporto agli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio di cui al d.lgs 231/07 e successive modificazioni e integrazioni, impone una disamina attenta da parte dei soggetti obbligati, in primis gli Intermediari finanziari ed i professionisti – legali e contabili. Lo scopo di questo impegno e’, di tutta evidenza, senza alcuna presunzione di esaustivita’, rimane quello di offrire qualche suggerimento per mitigare gli effetti del malaffare, soprattutto cercando di evitare un coinvolgimento anche in modo inconsapevole.