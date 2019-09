MIGRANTI. DA MALTA SI’ A RICOLLOCAMENTI E RICHIESTE D’ASILO DA PAESI CHE ACCOGLIERANNO

DI CHIARA FARIGU

‘L’Italia non è più sola’: quante volte lo abbiamo letto. Quante volte lo abbiamo sentito. E soprattutto sperato. Oggi nel summit di Malta, Italia Francia, Germania e Finlandia hanno messo nero su bianco alcuni punti su un ‘documento comune’ che verrà poi discusso nel Consigli Affari Interni il prossimo 8 ottobre. A Lussemburgo.

Quali i punti dell’accordo maltese?

Essenzialmente tre: 1) ricollocamenti rapidi, entro le quattro settimane; 2) valutazione delle richieste d’asilo a carico dei Paesi che accoglieranno i migranti; 3) la possibilità di un porto sicuro , a rotazione, su base volontaria.

Esclusi dall’accordo i migranti che arriveranno con sbarchi autonomi (i più numerosi), il documento prevede la redistribuzione solamente di quanti verranno salvati da da Ong e navi militari.

Di Maio si congratula con la neo-ministra dell’Interno per l’accordo raggiunto, tuttavia, commenta, ‘la soluzione migliore restano i rimpatri’.

E’ solo un primo passo. Ma va verso il superamento del principio del primo approdo. Quello che ha inchiodato e inchioda ancora oggi l’Italia a farsene carico perché primo Paese di accoglienza. ‘Senza questo accordo la revisione di Dublino non sarebbe mai possibile’, ribatte la Lamorgese, è un primo passo concreto per un approccio di vera azione comune europea”. Per questo, da oggi “l’Italia non è più sola”.

Da sottolineare il fatto che redistribuzione non riguarda solo chi ha ottenuto lo status di rifugiato, ma tutti i migranti, indistintamente. Questa, se vogliamo, è la vera novità dell’accordo, insieme al fatto che gli eventuali rimpatri non saranno a carico dei Paesi di primo approdo ma dei Paesi di destinazione.

Avramopoulos, commissario europeo, si è detto soddisfatto dell’accordo raggiunto e guarda avanti promettendo sforzi di solidarietà da tutti gli Stati membri, anche i più recalcitranti, poiché è indispensabile raggiungere una politica migratoria comune