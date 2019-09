TAV STAZIONE AFRAGOLA:IL CIMITERO PER 53 DISCARICHE.E SI CONTINUA A MORIRE

DI SANDRO RUOTOLO

Guardatela dall’alto la stazione dell’alta velocità di Afragola, Napoli. Poggia in quella che una volta era la Campania Felix. La notizia di poche ore fa provoca solo rabbia. Sotto questa stazione ci sono 53 discariche con rifiuti industriali. E le hanno realizzate fino al 2014. Noi l’allarme lo avevamo già lanciato nel 2014. Un anno prima migliaia di cittadini erano scesi in piazza per denunciare gli effetti della terra dei fuochi. Morte e veleni per bambini, donne e uomini. Più di venti anni fa i primi pentiti avevano già descritto l’ecomafia. In questi ultimi mesi decine di roghi hanno infestato l’aria. Siamo stanchi delle parole, vogliamo fatti. Vogliamo bonifiche e giustizia. Madre terra è sempre innocente, gli uomini no.