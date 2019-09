A PROPOSITO DI ADRIANO PANZIRONI E DELLO STILE VITA ‘LIFE 120’

Questo signore (Adriano Panzironi) ha un canale anche su sky, uno sul digitale terrestre: fattura più di 20 milioni di euro l’anno, i soldi non gli mancano.

Prima di lui tanti altri, da Di Bella ( che almeno era un medico) a Vannoni hanno vantato metodi e guarigioni, e folle a seguirli: la sceneggiatura è sempre la stessa, ritrovati che la scienza indica come inutili o pericolosi venduti a peso d’oro a gente in cerca di soluzioni facili o disperata per malattie importanti. La trama: quello che ha scoperto qualcosa che i medici corrotti non vogliono si sappia.