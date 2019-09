ASSENZE SCOLASTICHE GIUSTIFICATE PER ADESIONE MANIFESTAZIONE CLIMA? ATTO SERIO E CONCRETO

La circolare che invita le scuole a non considerare come assenza la partecipazione degli studenti allo sciopero per il clima del prossimo venerdì 27 settembre è un atto serio e concreto, soprattutto quando a farlo è il Ministro dell’Istruzione. La scuola vive se sta nel mondo, se si occupa del mondo, dei suoi problemi e delle sue emergenze, se prepara cittadini consapevoli. Il tema del riscaldamento globale ha a che fare con il futuro e anche una giornata di protesta può diventare formativa.

Bene così. Ora si prosegua con discussioni e approfondimenti nelle scuole, per tutelare l’ambiente, per salvare il pianeta.