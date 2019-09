NAIROBI, CROLLA SCUOLA ELEMENTARE: 7 MORTI, DECINE DI FERITl

Erano appena entrati in classe. Chissà com’erano contenti di ritrovare i lori amici, le loro maestre. Neanche il tempo di sedersi che la scuola è crollata: 7 sono morti all’istante, 57 sono stati trasportati in ospedale, alcuni versano in gravi situazioni. Un bilancio pesante, troppo pesante per la città di Nairobi che sta piangendo le sue piccole vittime.

Pare che l’edificio fosse stato parzialmente rialzato per aggiungere un piano ed aumentare la ricezione del numero dei nuovi iscritti.

Lavori in economia, come spesso avviene per gli edifici pubblici e quelli scolastici in particolare. I primi a crollare, in ogni parte del mondo, dinanzi a calamità naturali, e non solo. Dalle immagini si intravedono materiali di poco conto, assemblati alla bella meglio che poi sono implosi al primo soffio di vento portando morte e disperazione