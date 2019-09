COMPLOTTI VERI O PRESUNTI TALI

DI CRISTINA GIUFFRIDA

Qualcuno vede il complotto ovunque. Non mi stupirebbe, un giorno, leggere che pane burro e marmellata sono complottisti. Si uniscono appositamente sulle nostre tavole per agevolare le bilance.

Escono dal frigo di notte, camminano e si accomodano sulla tavola.

Al mattino ti guardano e dicono “mangiami mangiami”

Quindi anche Greta è frutto di un complotto.

Boh, sarà.

Sarà che le grandi compagnie, industrie, fabbriche nel mondo, stanno mandando in giro Greta, manipolandola, affinché si faccia la lotta ai prodotti delle stesse grandi industrie.

Plastica, benzina, rifiuti di ogni genere, emissioni nocive di ogni tipo, sarebbero gli stessi produttori a complottare insieme a Greta.

Che dirvi, sarà come dite voi.

Permettetemi però di non credere a nessuna delle vostre teorie ed affidarmi alla scienza ed al buonsenso.

Per inciso, se i “pontidiani” sapessero leggere, forse avremmo più rispetto per il clima, l’ambiente, l’ecosistema.

Oppure ai “pontidiani” non è ancora arrivata la notizia che tra cambiamenti climatici e migrazione (umana) c’è una grossa relazione.

Tanto carucci loro con gli immigrati…