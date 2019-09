IL MILAN, SAN SIRO E IL VENDITORE DI ALMANACCHI

Viviamo in epoca social e virtuale. Allora una modesta proposta da tifoso addolorato, deluso, frustrato dopo l’infinita pochezza di questo Milan d’inizio campionato che mi ha ricordato la poesia di Leopardi, il venditore di almanacchi. Ricordate? Almanacchi, Almanacchi nuovi proponeva il venditore, con la promessa illusoria che l’anno nuovo sarebbe stato migliore di quello vecchio. Invece… con una sostanziale differenza, però!

Leopardi se la prendeva con la natura immutabile e la speranza inutile di un futuro più bello. Noi tifosi possiamo solo chiederci perché il futuro non arriva mai nonostante le decine e decine di milioni spesi per costruirlo e la permanente metamorfosi di campioni che imbrocchiscono quando indossano una maglia rossonera. Cito per tutti Higuain e Bonucci, per non parlare della moria di centravanti da Inzaghi in poi.

Dopo il derby perduto, che sancisce il peggior attacco del campionato, la peggiore espressione di gioco, il peggior copione di ritualità e banalità del genere stare vicino alla squadra, i tifosi abbiano pazienza, il progetto è in rodaggio, il campionato è lungo, ecco la mia modesta proposta in vista del vertice di Milano per il nuovo stadio. Se ne costruisca uno, tutto futurista, con shopping center e tecnologie avanzate, ma riservato all’Inter per le partite di campionato e coppa (se vanno avanti! Tiè !!) e a noi rossoneri, ma solo per giocare alla play station. E noi teniamoci il Meazza, almeno per farci un selfie davanti alle sette targhe delle Champions vinte, ai trofei intercontinentali, nel ricordo di Rivera e Van Bastien, di Gullit e Baresi! Ma perché Leopardi non ha fatto vendere almanacchi vecchi?

MILAN-INTER 0-2 (primo tempo 0-0)



MILAN (4-3-1-2): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez (27′ st Hernandez); Kessiè, Biglia, Calhanoglu (19′ st Paquetà); Suso; Leao (38′ st Rebic), Piatek. A disposizione: Reina, A. Donnarumma, Bennacer, Bonaventura, Castillejo, Borini, Krunic, Duarte, Gabbia. Allenatore: Giampaolo

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Sensi (26′ st Vecino), Brozovic, Barella (36′ st Candreva), Asamoah; Lukaku, Martinez (31′ st Politano). A disposizione: Padelli, Gagliardini, Sanchez, Ranocchia, Lazaro, Borja Valero, Dimarco, Biraghi, Bastoni. Allenatore: Conte

ARBITRO: Doveri di Roma

MARCATORI: 4′ st Brozovic, 33′ st Lukaku

NOTE: Ammoniti: Conti, Rebic (M), D’Ambrosio (I). Recupero: 3′ e 5′. Calci d’angolo: 6-2 per l’Inter