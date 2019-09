TOTALITARI O COLLABORAZIONISTI?

DI CORRADINO MINEO

La risoluzione del 19 settembre sulla “ importanza della memoria europea per il futuro dell’Europa” segna l’ingresso trionfale delle istituzioni europee nel mondo del revisionismo storico. Essa cancella le responsabilità dei governi occidentali nella genesi della seconda guerra mondiale, postula un racconto non veritiero del terribile conflitto e narra in modo propagandistico e distorto le attuali divergenze tra Europa e Russia.

La chiave della risoluzione sta in questa frase “ La seconda guerra mondiale è iniziata come conseguenza immediata del famigerato trattato di non aggressione nazi-sovietico del 23 agosto 1939, noto come patto Molotov – Ribbentrop” . Affermazione in sé vera perché subito dopo il patto, il primo settembre 1939, le truppe tedesche invasero la Polonia aprendo il conflitto. Ma il diavolo si nasconde dietro quell’aggettivo “immediata” , che cancella il Trattato di Monaco, concluso da Gran Bretagna, Francia, Italia e Germania un anno prima, 29-30 settembre 1938. A Monaco le potenze occidentali cedettero il territorio abitato dai Sudeti -ma in pratica l’intera repubblica Cecoslovacca- alla Germania di Hitler .

Monaco fu interpretato dallo stato maggiore sovietico come prova di una volontà franco – britannica di rompere ogni forma di partecipazione al fronte antifascista per scatenare la macchina da guerra nazista contro l’Unione Sovietica. Tesi infondata o addirittura di comodo? Certo non peregrina. Ricorderò la celebra condanna pronunciata, subito dopo Monaco e a proposito dell’allora primo ministro britannico Neville Chamberlain e della sua politica di appeasement con la Germania. da Winston Churchill “Potevano scegliere tra il disonore e la guerra, hanno scelto il disonore e avranno la guerra”.

Questo non giustifica il patto Molotov Ribbentrop, né l’invasione della Polonia il 17 settembre, né l’imposizione di truppe sovietiche in Estonia, Lettonia e Lituania e la successiva guerra alla Finlandia. Ma nascondendo le responsabilità dell’occidente, falsifica i fatti. Vediamo come prosegue il paragrafo che già citato: “i protocolli segreti (del Patto), in base ai quali, questi due regimi totalitari, che avevano in comune l’obiettivo di conquistare il mondo, hanno diviso l’Europa in zone di influenza”.

In una sola frase, con un inciso frettoloso e una chiusa lapidaria, qui si sostiene che i due “regimi totalitari” , nazista e comunista, “avevano in comune l’obiettivo di dividersi il mondo” e che la successiva divisione dell’Europa “ in due zone di influenza ” sarebbe conseguenza di questo comune obiettivo. Si omette di dire che Francia e Germania non vollero fare accordi con l’URSS nemmeno dopo lo scoppio della guerra . E si tace, come se fosse secondario, che Hitler attaccò l’Unione Sovietica subito dopo la resa della Francia, il 22 giugno 1941.

L’operazione Barbarossa mirava a ottenere la resa della Gran Bretagna e a scongiurare l’intervento degli Stati Uniti, pretendendo che il nazismo fosse baluardo indispensabile della società occidentale contro la barbarie comunista. Fu di gran lunga l’operazione più importante della guerra, con oltre 3 milioni di soldati tedeschi impiegati solo nel primo attacco, 4 anni di guerra senza quartiere, 10 milioni di morti tra i militari e 15 tra i civili sovietici. A queste moltitudini il Parlamento Europeo non dice nemmeno un grazie!

Perché la loro bandiera era rossa, con una falce e un martello, perché in qualche libro di scuola oggi si definiscono “totalitari” sia nazismo che comunismo . Questa definizione che semplifica la storia – basta aggiungere l’Islam, per unire in un sol fascio totalitario l’impero del male, il nemico a molte teste della società occidentale, aperta e giusta,- la si fa risalire a un saggio scritto da Hannah Arendt nel 1951 The Origins of Totalitariansm.

Eppure Arendt nega che queste ideologie, siano di per sé totalitarie, nega che il terrore sia caratteristica esclusiva di tali sistemi: E introduce una distinzione tra razzismo, che definisce stupido e sprovvisto di contenuto spirituale, e socialismo, interamente impregnato di quello che la nostra cultura ha di meglio. ( La nature du totalitarisme, Payot, 2018, pag 59). Non solo, Hannah Arendt non considera socialismo e comunismo neppure “in senso stretto un’ideologia. Quando – scrive- propongono la lotta di classe, invocano giustizia per gli ultimi e lottano per una trasformazione rivoluzionaria della società. “Il comunismo -sostiene- è divenuto ideologia solo quando ha preteso che tutta la storia fosse lotta di classe, che il proletariato fosse votato, per via di una legge eterna, a vincere tale lotta, e allora verrà l’affermazione di una società senza classi, finché lo Stato stesso non deperirà”

Ma i parlamentari europei, evidentemente, non hanno tempo per la filosofia . Troppo impegnati nei loro riti per leggere Arendt. A loro basta uno slogan che celebri i vincitori -non della seconda guerra mondiale, che quella la vinse anche Stalin- ma della guerra fredda, tra ‘89 e ‘91, con la caduta del muro, l’implosione dell’URSS, il trionfo di tre grandi reazionari: Margareth Tatcher, Ronald Reagan e Karol Wojtyla. Troppo impegnati, anche per vedere quel che accade oggi ai confini dell’Europa, nella vicina Russia.

Scorrendo, infatti, la risoluzione del 19 settembre, si coglie lo sforzo di affermare una continuità tra Unione Sovietica e Russia di Putin: si cita una risoluzione della Duma sul patto Molotov Ribbentrop, si denunciano “sforzi della leadership tesi a insabbiare i crimini del regime comunista” e si afferma che tali sforzi sono “componente pericolosa della guerra d’informazione condotta contro l’Europa democratica”. Avete capito? gli uomini di Putin finanziano Le Pen, accolgono a mosca Salvini, dialogano con Orban in quanto nostalgici del comunismo! Il cerchio si chiude, il revisionismo storico scagiona le destre razziste europee e denuncia un pericolo esterno, mostro a mille teste, il totalitarismo. Che pena!

Come hanno fatto a votare questa schifezza verdi tedeschi, socialisti spagnoli e democratici italiani? Secondo me, ignoranza a parte, l’hanno votata per paura, hanno scelto di mettere la testa sotto la sabbia. Proprio come Chamberlain e Deladier a Monaco. Perciò cito di nuovo Churchill: potevano scegliere il disonore o la guerra (contro gli attuali nemici dell’Europa, Le Pen, Orban, Trump) hanno scelto il disonore, avranno la guerra !

Last but non list, per onestà aggiungo che non ho scritto subito perché imbarazzato dalle prese di posizioni, condivisibili nelle intenzioni, ma reticenti nel merito, di certa sinistra. Che è insorta affermando “ il nazismo non ha niente a che vedere con gli ideali di libertà e giustizia del comunismo” . Vero. Nemmeno “ con stalinismo, colonialismo e inquisizione”. Vero anche questo. E l’olocausto -come mai le comunità ebraiche non si sono ribellate?- resta un unicum, che non si può comparare a nessun altro sterminio o crimine di guerra.

Ma Hannah Arendt, quando parla di totalitarismo per la Russia stalinista, si riferisce alla deliberata falsificazione della storia , cancellando alle foto tutti gli amici di Lenin caduti in disgrazia, si riferisce alle grande purghe, cita Kamenev, Zinov’ev, Bucharin non solo ammazzati ma costretti a confessare reati immondi, si riferisce “allo sterminio programmato di tutti i gruppi sociali suscettibili di diventare classe”. Qui l’ideologia perde ogni rapporto con qualsivoglia teoria della liberazione. Non è più nemmeno ideologia ma diventa verità di stato, data e indiscutibile, strumento che lascia l’individuo “comunista” solo e impotente, suddito di un regime che è, sì, totalitario, E governa con il terrore.

In verità io creo che gli stalinisti odierni -anche coloro che non sarebbero propriamente stalinisti, ma rimangono rimasti legati al mito – che fu di tanti operai comunisti- della patria sovietica e del suo ruolo nella liberazione dal nazi fascismo, siano anche loro, in parte, responsabili di questa porcheria revisionista approvata il 19 settembre dal Parlamento Europeo . Perché hanno lasciato la battaglia storica e culturale ad altri. Perché non hanno avuto il coraggio di far pulizia in casa propria. Come se la sconfitta del 1989 avesse lavato i crimini commessi dallo stalinismo, crimini anche contro l’idea stessa del comunismo.