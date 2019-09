HOW DARE YOU?

DI EMILIANO RUBBI

Greta Thunberg sta antipatica a un sacco di gente, da queste parti.

Ho letto insulti, auguri di morte, battute disgustose nei suoi confronti.

E questo sia da parte di un buon numero di semplici utenti dei social network che da parte di diversi giornalisti (se vogliamo considerare tali Facci e Feltri ovviamente).

Sta antipatica a quelli di destra, perché è una ragazzina viziata (dev’essere per forza viziata, visto che veste in quel modo, viene da una famiglia benestante e loro non capiscono il 99% di quello che dice), ma anche perché è “manovrata”.

Non si sa da chi sia manovrata e a quale scopo, visto che non fa altro che riportare semplicemente quello che i climatologi vanno ripetendo da anni, ma questa cosa delle “manovre oscure” fa sempre molta presa sulle menti più semplici.

Ma sta antipatica anche a sinistra, spesso, perché non è Che Guevara, perché non è povera e perché viene improvvisamente ascoltata in tutto il mondo, pure se dice le stesse cose che i climatologi ripetono da anni.

Cioè: i climatologi sono contenti del fatto che, grazie a lei, si stia finalmente parlando in termini politici internazionali del problema del surriscaldamento globale, ma a loro non sta bene.

E io, davvero, non riesco proprio a capire cosa vi abbia fatto di male quella ragazzina.

Cosa vi provochi tutto questo risentimento nei confronti di una teenager che riesce, finalmente, a far parlare TUTTI di un tema che riguarda la vita di TUTTI.

È troppo enfatica?

E i vari leader politici mondiali come sono, durante i loro discorsi?

Trump è contenuto e misurato? E Putin?

Quella ragazzina è semplicemente un simbolo, e lei lo sa benissimo, ne è pienamente cosciente.

È una portavoce.

E la voce che porta è quella della comunità scientifica, non quella di chissà quale manovratore occulto che vi vuole sfilare sadicamente l’Apecar diesel da sotto al culo.

Cos’è che vi fa tanta rabbia, in lei?

Cos’è che spinge Feltri a parlare di “Gretina” e porta quell’altro fenomeno di Facci a postare un confronto estetico tra lei e la bambina indemoniata de “L’Esorcista” su Facebook?

Cosa può scatenare tanta rabbia e odio nei confronti di una giovane ragazza che non fa altro che ricordarci quello che dice la scienza, ovvero che stiamo devastando il pianeta e che bisogna assolutamente correre ai ripari?

Io una mezza idea me la sono fatta, in realtà.

Credo che Greta, ovvero una ragazzina di 16 anni che viene ascoltata in tutto il mondo e smuove milioni di persone, faccia sentire alcuni di voi piccoli e inadeguati.

Cioè: siete disposti ad accettare l’idea che un pagliaccio come Donald Trump ricopra la poltrona di Presidente degli Stati Uniti perché è un uomo anziano, ma Greta no, lei vi mette proprio in crisi.

È tutta una questione di confronti e piccole, miserabili, insicurezze psicosessuali, come al solito.

Greta vi fa sentire che ce l’avete piccolo, amici miei.

E probabilmente, in effetti, è esattamente così.

Ma smettetela di gridarlo a tutto il mondo, per favore, tanto si capiva perfettamente anche prima.