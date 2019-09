INTER A FATICA SULLA LAZIO: FA CINQUE SU CINQUE ED E’ ANCORA IN TESTA

DI SONIA CAVICCHIA

Vince L’Inter, ma quanta fatica per portare a casa il quinto successo di fila. Si dirà: quando i nerazzurri fecero partenza bruciante con Herrera e Mancini, non vinsero lo scudetto. Vero. Ma intanto la squadra di Conte puo’ festeggiare il primato, e mettere in cassaforte un Sensi che diventerà uno dei più bravi centrocampisti italiani, sempre nel vivo del gioco, sempre pericoloso. Con un Handanovic reattivo, l’Inter può festeggiare. E sognare. Il portierone nerazzurro ne ha parate quattro, di palle gol. Tutte scoccate da Correa, il migliore dei biancocelesti. Dall’altra parte Strakosha para due gol fatti e la partita, iniziata con un Inter arrembante finisce solo 1 a o grazie anche ai portieri. Dopo il gol di D’Ambrosio , la Lazio cresce, crea geometrie, ma lì davanti manca Immobile, multato dalla società e lasciato in panca fino ad inizio ripresa. Ma quando Ciro entra la Lazio ha alle spalle il momento migliore dell’incontro. Sensi così accompagna per mano i suoi e l’Inter, non bella ma efficace, sogna lo scudetto. Per il momento è solo un sogno, poi si vedrà.