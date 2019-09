CHE COSA PORTERA’ LA LEGA ALLA SCONFITTA ?

DI ROBERTO SCHENA MICHELE

Che cosa porterà la Lega alla sconfitta? Proprio la bocciatura degli italiani quando saranno messi di fronte all’incomprensione dell’Europa, all’opposizione leghista, sordida e sguaiata, nei confronti dell’Unione. Perché gli italiani, come i greci nei momenti peggiori, e tutti gli altri cittadini Ue, l’Europa la vogliono. Infatti, la protesta è un conto, ma fare sul serio è ben altro. E la Lega – lo si è visto bene durante Conte 1 – non ha un personale preparato a gestire il conflitto con Bruxelles (o con Parigi o Berlino). Dispone di mezze tacche.

Non è nemmeno un partito conservatore come quello britannico, di spessore, con personale di levatura, ben preparato all’interno di circuiti mondiali pubblici e privati, non ha un Boris Johnson eletto sindaco di Londra due volte, o un Commonwealth alle spalle. Figuriamoci se la Lombardia o il Veneto che con la Ue hanno a che fare ogni giorno, la seguono.