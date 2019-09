TUTTI A DIRE: CHE PALLE QUESTA GRETA

DI CRISTINA GIUFFRIDA

Anche libero, oggi, si scaglia ignobilmente contro Greta. Una ragazzina di 16 anni messa alla berlina da un manipolo di adulti con la saccoccia stracolma di soldi.

Ma che vi ha fatto sta creatura colpevole di aver urtato gli interessi personali e di aver solleticato la coscienza addormentata delle persone?

Di quale reato si è macchiata questa giovanissima attivista, per suscitare tanto scalpore, odio, tristezza umana?

A voi “adulti” chiedo: avete forse dimenticato la veemenza con cui, a quell’età, partecipavate alle manifestazioni, gridavate “giustizia”?

Che vi è successo? Hanno impietrito il vostro cuore?

Sono convinta che a qualcuno dia fastidio perché ogni volta che butta una bottiglia di plastica o accende il motore della macchina o scalda le macchine delle fabbriche o accende la luce, Greta viene davanti come uno spettro.

” che palle sta Greta! Stavo tanto bene nella mia lamentela (non ci sono più le mezze stagioni) e nella mia ignoranza”

Io non sono una scienziata, non sono nella facoltà di asserire che greta sia nel giusto o meno, ma osservo.

Osservo queste reazioni spropositate e penso che forse Greta sta toccando nervi scoperti.

Osservo la natura, leggo notizie inquietanti.

L’ultima è di ieri, riportata da quasi tutti i giornali: “clima, l’ONU monitora lo scioglimento del monte bianco”

Ora, non avendo basi scientifiche ma solo un pochino razionali, non penso che abbiano posizionato un enorme phon davanti al monte bianco.

Ed ancora: il nuovo rapporto ONU sul clima: inondazioni e alluvioni saranno inevitabili.

Insomma, per chi volesse approfondire l’argomento basterebbe leggere un paio di giornali al giorno.

Ora mi chiedo: accanirsi contro Greta, 16 anni, chiamandola “catastrofista” oppure “malata pilotata” è uno sport moderno e riservato solo a lei lasciando l’ONU da parte?

Io so, perché lo vedo e lo sento, che una volta c’era un po’ d’aria da respirare, oggi è difficile.

Sarà colpa dei troppi gas intestinali forse?

Ad ogni modo trovo che questa reazione esagitata nei confronti di questa ragazzina, sia oltremodo deplorevole e nel contempo preoccupante. Perché lo fanno? Perché lo fate?

Se non credete alla sua “missione”, voltate pagina o cambiate canale. Nessuno vi costringe a sapere in che mondo stiamo vivendo..