VIETATO STRUMENTALIZZARE LA SOFFERENZA ALTRUI

Amalia De Simone

Oggi mentre andavo in stazione mi sono imbattuta in questo tabellone pubblicitario. Ho provato un fastidio così forte che quasi mi ha preso allo stomaco. È disi nformazione e mancanza di pietà, noncuranza per il dolore, la sofferenza e la storia altrui. Mi sono passati davanti tutti quelli che ho conosciuto, che si sono spesi per questa battaglia di civiltà e di umanità. Ho visto il dolore e occhi che imploravano pace e dignità. La reazione scomposta, invadente, indelicata di una parte della chiesa è insopportabile. Ieri si è scritta una pagina importante a favore di chi non può più stare in questo mondo. Siamo uno Stato laico. La laicità non è una parolaccia, è un valore ed è libertà.