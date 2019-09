LA LAZIO CALA IL POKER CONTRO IL GENOA

DI SONIA CAVICCHIA

Le due note positive sono l’ abbraccio tra Immobile e Inzaghi dopo il gol del quattro a zero finale, che mette fine alla polemica durata una settimana e, soprattutto l”ottima prova di Strakosha. Il portierino albanese chiude tutti i corridoi e salva in almeno quattro occasioni la porta biancoceleste.

Per il resto, di fronte ad un Genoa pallida copia, per il momento, di quello visto un anno fa, la Lazio vince in scioltezza ed è questo l’aspetto positivo per i biancocelesti. Non patire, come le capita spesso. e’ già un passo avanti. Altre note liete: MIlinkovic Savic che è tornato a guidare la squadra dopo un anno passato a girare per i boschi e Caicedo che si fa trovare sempre pronto al gol. Sette minuti dopo essere subentrato a Correa, il colombiano non fallisce. . Per i grifoni urge registrare soprattutto la difesa. Per la Lazio, l’importante è non perdere concentrazione. Il vero problema che ha accompagnato i biancocelesti in questi anni.