DI LUCA SOLDI

Per il Pd Toscano si avvicina il tempo delle scelte in vista del confronto elettorale per la guida della regione

È queste scelte non sono di nomi, perché questi sono davvero motivo di poco entusiasmo.

La Bonafè aveva tentato di fare suo il gioco delle nomine e Renzi richiamandola all’ordine le ha ricordato i paletti che in primo passano dalle Grandi Opere della Piana.

Paletti che vedono il nuovo aereoporto come punto dirimente

La Bonafè lo aveva già reso esplicito nelle settimane scorse dichiarandosi favorevole non solo alla grande struttura da costruire nella Piana ma a tutto quello che in Toscana vede i progetti in corso andare avanti.

Un calice amaro forzatamente offerto anche a quelle federazioni che hanno espresso più o meno esplicitamente l’avversione di iscritti e simpatizzanti anche di fronte alle decise avversioni espresse dal mondo sensibile ai tempi ambientali e della salute.

Posizioni evidenti viste anche nel corso delle grandi manifestazioni che in regione hanno fatto comprendere quale pensiero sia anche quello delle nuove generazioni.

Lo abbiamo visto venerdì scorso quando per esempio agli applausi rivolti al sindaco di Prato, Biffoni o a quello di Sesto, Falchi hanno fatto da contrappunto i fischi e contestazioni rivolte alle istituzioni comunali di Firenze

Le critiche hanno portato Nardella a cercare rifugio nei Bagni Pancaldi di Livorno, con l’intento di creare una sua lista di sindaci che condividano il suo cammino dando luogo ad una start Up del fare ad ogni costo.

Per parte sua la Bonafè ha cercato di prendere tre settimane di confronto per individuare un candidato unitario ed eventuali primarie a metà dicembre.

Sullo sfondo la collaborazione con quella coalizione dove Italia Viva sia parte integrante ed il Movimento 5 Stelle condivida il cammino.