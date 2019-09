JERRY: L’IMMIGRATO GHANESE MASSACRATO A CASTEL VOLTURNO

DI CLAUDIA PEPE

L’avevo scritto un anno fa ed è come l’avessi scritto ora.

Chissà se a Jerry, un immigrato ghanese di 29 anni mentre lo stavano massacrando di botte su un autobus a Castel Volturno, ha chiuso gli occhi e ha rivisto il suo Paese, le sue coste, il profumo del cacao e del caffè. Chissà se avrà rivolto gli occhi verso quel Lago Volta, il lago artificiale più grande al mondo. Chissà cosa avrà pensato della sua vita, del suo futuro e del suo passato. Jerry stava rientrando a casa dopo una giornata di lavoro, era saldatore. Ma ora non lo potrà più fare, perché gli hanno paralizzato gambe e braccia, la paralisi totale degli arti, sia quelli superiori sia quelli inferiori. Jerry sarà costretto a vivere su una sedia a rotelle, assistito 24 ore su 24 da personale sanitario, e le sue mani e piedi non funzioneranno più. Ma cosa è successo a questo ragazzo per meritarsi la peggior vita possibile? Jerry stava tornando a casa con il pullman e ha chiesto all’autista di poter scendere. Si è alzato e ha lasciato il posto ad una Signora. Ma c’era una persona davanti a lui. Jerry gli ha chiesto in maniera gentile di farlo passare per scendere. Questo signore, per tre volte ha fatto finta di non sentirlo e poi, preso da un attacco di puro razzismo, di cattiveria oppressa sicuramente dalle sue miserie umane, miserabili quanto il suo deserto interiore, gli ha sferrato un pugno. Jerry è caduto a terra e lì la povertà di un animo ignobile, di un cuore già venduto a un demonio, ha continuato a colpirlo. Calci che hanno infierito su un corpo già inerme, ma soprattutto hanno infierito su un’umanità desolata, disabitata, deserta. Nessuno si è messo tra la vita e la morte, tutti hanno guardato fuori dal finestrino per neutralizzare la loro pochezza, la loro paura verso il mostro. Hanno preferito vedere un ragazzo paralizzato piuttosto che sporcarsi le mani volte un impegno civile, etico e sociale. Popolo di quaraquaquà, gente invasa dall’analfabetismo che dilaga sulla terra e suoi confini. La paura che uccide i sentimenti. L’anima non distingue il colore della pelle, non conosce differenze, non conosce religioni: conosce l’uomo in quanto tale. Ma in quel pullman viaggiava la morte, viaggiava l’odio, viaggiavano persone senza il bagliore, quello che illumina la verità. In un pullman un ragazzo ghanese, tornando da un duro giorno di lavoro ha trovato il suo assassino, il suo boia, il sicario della sua umile vita. La paraplegia degli arti inferiori e la diparesi degli arti superiori di Jerry è stata a diagnosi è definitiva.. Io ho paura per i miei studenti, per i miei ragazzi che vedono e ascoltano tutti i giorni questi episodi. Perché, forse, crederanno che è tutto possibile in questa vita, che la vita di un ragazzo che non ha il colore della nostra pelle, si possa frantumare in mille pezzi. Come rifiuti umani, come bottiglie rotte, come tazze di thè che rivoltiamo dall’altra parte per non far vedere che dietro non c’è nulla. E Jerry ora rincorrerà le notti prive di stelle perché di notte tutti i colori sono uguali e lui è finalmente uguale agli altri. Per colpa della nostra indifferenza.