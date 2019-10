È GIUNTO IL TEMPO DI ELIMINARE IL SUPER TICKET

DI ENRICO ROSSI

Il super ticket fu introdotto obbligatoriamente nel 2011 dal governo Tremonti/Berlusconi e mai più tolto.

Vale diverse centinaia di milioni, che sono poca cosa rispetto alla spesa sanitaria complessiva, ma anche quando è rapportato al reddito come avviene in Toscana dove paga solo un quarto della popolazione, rappresenta un vero e proprio cancro della sanità pubblica e per tutti, perché fa crescere la sanità privata e a pagamento.

È venuto il tempo che il super ticket sia eliminato.

È tempo che la sinistra torni a lottare per una sanità universalistica e di qualità, uguale per tutti i cittadini.