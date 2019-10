STORIA DI MARIA GRAZIA CHIURI, PRIMA DIRETTRICE ARTISTICA FEMMINILE DI DIOR

Lei è Maria Grazia Chiuri, è una stilista italiana ed è la DIRETTRICE CREATIVA di Dior, non solo, la Chiuri è la prima direttrice artistica FEMMINILE di Dior. Noi italiani /italiane, siamo questo, creatori di bellezza, studio, conoscenza, intelligenza, rigore, con una illuminata visione del futuro, sviluppatori di ricchezze NEL MONDO. Perché la televisione non ci racconta di queste meraviglie, in prima serata? (il recente successo di Alberto Ang ela sul becerume ci conforta) O il pomeriggio, invece di spingere sempre il tasto di un nazional popolare becero, piagnisteo, lamentoso, spaventoso o completamente superfluo? Darebbe così stimoli diversi ai giovani e un sano orgoglio delle nostre enormi capacità, a giovani e anziani?! Non è che io stia parlando di una televisione trallallero trallalla’, che parli solo di questo e non anche dei grandi problemi che ogni giorno un Paese si trova ad affrontare per andare avanti, ma non urlando per ore di tortellini pigfree… Tanto, I nostri tortellini, fatti qui in Italia, rimarranno sempre I PIÙ BUONI DEL MONDO! Farne un infinitesima parte in modo un po’ diverso per rispettare altri gusti o esigenze, non ne inficera’ mai la deliziosa bontà. Vedi, me tocca parla’ dei tortellini pure a me, quando abbiamo delle potenzialità socio economiche enormi di cui pochissimi parlano. Diamoci una mano, pretendiamo che vengano incoraggiate da chi ha gli strumenti per farlo! La Politica avrebbe questo compito, e la televisione, la RAI soprattutto, di divulgarle, ma se noi continuiamo ad azzannarci l’un l’altro pro o contro un Salvini, ( solo per fare un esempio eh?!) quando mai riusciremo a dare spazio alla bellezza, allo stile, alla sobrietà, all’impegno e all’ingegno, per lo sviluppo e quindi la crescita di un MADE IN ITALY, che non ha rivali nel mondo!!

Guardate questo video, ascoltate Maria Grazia Chiuri, e ditemi perché dobbiamo perdere tempo a parla’ dei tortellini, con o senza il maiale..