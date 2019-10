CHE IPOCRITI!

DI VANNI CAPOCCIA



I soldi per la Lega non puzzano come dimostrano i rubli dei russi e non hanno padroni come dimostrano i 49milioni di euro che ha sfilato dalle tasche degli italiani.

E allora il Prosecco analcolico veneto per i mussulmani sì, il tortellino di pollo no.

Sapete perché? Perché il prosecco che il Presidente della Regione Veneto mostra orgoglioso è stato pensato per farlo bere ai mussulmani che spendono, i tortellini di pollo della Diocesi di Bologna erano pensati per far mangiare quelli senza una lira.