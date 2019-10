FRIZZANTE PAREGGIO TRA BOLOGNA E LAZIO: CORREA SPRECA UN RIGORE

DI SONIA CAVICCHIA

Per una volta Inzaghi sbaglia i cambi. Forse infatti sarebbe stato meglio togliere Correa e non Immobile , dopo che la Lazio era rimasta in dieci per la sciagurata espulsione di Lucas Lleiva per doppia ammonizione. Immobile è uno che lasciato lì in avanti sa pungere sempre e non sbaglia un rigore. Correa, il miglior elemento di questo inizio di stagione biancoceleste, insieme con Milinkovic Savic, il rigore a pochi minuti dallo scadere il penalty l’ha sbagliato e sarebbe forse stato decisivo. Sul due a due e con un uomo in meno per parte, considerata l’espulsione anche di Medel, chissà, probailmente la partita sarebbe finita lì.

Non sarebbe stato giusto, però. LAzio e Bologna al Dall’Ara hanno meritato il pareggio. Incontro pirotecnico tra due squadre messe saggiamente in campo da due tecnici di livello. Mihajlovic, accolto da un’ovazione allo stadio, ha ormai dato una fisinomia ben definita ai felsinei. Inzaghi conferma la bontà del gioco biancoceleste il cui unico problema sono semmai i frequenti cali di tensione. Bologna subito in vantaggio con Kreicj. Risponde la Lazio con un gran gol di Immobile, rossoblu di nuovo avanti con Palacio e pareggio ancora di Immobile, con un bel diagonale. Secondo tempo ancora emozioni, due espulsioni, un rigore annullato al Bologna, poi l’ingenuo sgambetto di Palacio ai danni di Acerbi. Correa tira sulla traversa e finisce lì. Con la consapevolezza che continuando a giocare così, Bologna e Lazio potranno togliersi belle soddisfazioni nel corso del campionato e puntare ai vertici della classifica.