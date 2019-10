DI ROBERTO SCHENA

Ma Renzi non era il grande stabilizzatore della politica italiana? Non era quello che voleva abolire il Senato etc per rendere stabili i governi della Repubblica? E allora perché adesso scassa i bassi cabassi a Conte che sta solo facendo, peraltro molto bene, il suo mestiere? Un Renzi che borbotta ogni giorno con continui “e merito mio! è merito mio!”, quando tutti potrebbero rivendicare e poi anche litigare per rivendicare meriti, è solo un regalo da rimbesuiti al centrodestra, al Paese non interessa. Serve solo all’isterismo della destra che propro lui ha disarcionato. Non per questo deve sentirsi il padrone della piazza.