TOTALITARISMO E COLLABORAZIONISMO. SASSOLI E AMATO, DUE NOTE CRITICHE

Pubblico due interessanti critiche alla risoluzione adottata dal Parlamento Europeo il 19 settembre sulle responsabilità del “totalitarismo comunista”. E su cui io stesso avevo scritto il 25 settembre. La prima è un’intervista concessa dal presidente del Parlamento, David Sassoli. La seconda una “nota amara”, come egli stesso la definisce, del professor Massimo Amato. Buona lettura.

«Si rischia di mettere sullo stesso piano vittime e carnefici»

Filippo Giuffrida

David Sassoli, Presidente del parlamento europeo. «Il giudizio sui sistemi comunisti nei Paesi dell’Est non credo sia in discussione, così come non può esserlo il grande contributo delle formazioni partigiane comuniste e dell’Unione sovietica nella Liberazione dell’Europa dal nazifascismo». «In Italia, il Pci è stato protagonista della Resistenza, della rinascita democratica del nostro Paese e del consolidamento delle istituzioni repubblicane”

«Affiancare nazismo e comunismo è una operazione intellettualmente confusa e politicamente scorretta. E se riferita alla seconda guerra mondiale rischia di mettere sullo stesso piano vittime e carnefici» . David Sassoli, Presidente del parlamento europeo, interviene sulla polemica aperta dopo l’approvazione della Risoluzione sull’importanza della memoria europea.

Non la convince l’equiparazione fra nazismo e comunismo?

Ho grande rispetto per la volontà espressa dal Parlamento, ma nessun atto in democrazia è ex cathedra . Tutto si può commentare e giudicare. Riferirsi allo scoppio della seconda guerra mondiale per ribadire un atto di fede nel sistemi democratici era sembrato ai gruppi politici un modo per ribadire la volontà dell’Unione europea di battersi contro ogni forma di totalitarismo. E, in questo momento, per rispondere all’aggressività di una destra xenofoba e neofascista che in molti Paesi ha ripreso ad alzare la testa. Un punto di vista che credo sia largamente condiviso dalle nostre opinioni pubbliche e dalle forze politiche europeiste. Il problema nasce quando si entra nello specifico di passaggi storici che non possono essere sintetizzati, a equiparazioni inappropriate, a riferimenti che andrebbero accuratamente verificati. Dai parlamenti ci si aspetta valutazioni politiche e non certo di scrivere la storia.

Cosa è andato storto?

Le quattro risoluzioni diverse dalle quali è poi nato quel testo sono lo specchio di storie e memorie individuali ancora molto divergenti nello sguardo sulla storia recente dell’Europa. Credo che presentarsi con quattro risoluzioni molto diverse cercando una sintesi abbia prodotto un testo che in alcuni passaggi avrebbe meritato ben altro approfondimento. Il giudizio sui sistemi comunisti nei Paesi dell’Est non credo sia in discussione, così come non può esserlo il grande contributo delle formazioni partigiane comuniste e dell’Unione sovietica nella Liberazione dell’Europa dal nazifascismo. Senza il loro impegno e sacrificio non avremmo avuto la possibilità di dare vita alla più straordinaria avventura di pace e democrazia che si chiama Unione Europea.

Forse hanno inciso anche le diverse sensibilità presenti nell’Unione europea, ad esempio fra Paesi dell’Est e dell’Ovest?

È probabile. Ed è per questo che è difficile fare sintesi riferendosi ai fatti della storia. Anche il percorso dei partiti comunisti non è stato lo stesso nei nostri Paesi. In Italia, il Partito comunista è stato protagonista della Resistenza, della rinascita democratica del nostro Paese e del consolidamento delle istituzioni repubblicane. È stato anche protagonista della pace religiosa in Italia, con il voto favorevole sull’art. 7 della Costituzione, mentre i socialisti votarono contro. Aldo Moro, già nel 1973, in un famoso colloquio con il presidente Usa Gerald Ford, spiegò la differenza fra il comunismo italiano e quello sovietico.

Restiamo sulla Risoluzione del 19 settembre scorso. Uno dei 4 testi presentati, quello del Gruppo S&D, citava espressamente nelle premesse la Risoluzione del 25 ottobre 2018 sull’aumento della violenza neofascista in Europa, riferimento poi sparito nella versione finale. Due Risoluzioni dello stesso Parlamento – a distanza di pochi mesi, e in diverse legislature – che hanno un approccio completamente diverso su un problema uguale, quello della tutela della memoria e del crescente populismo ed estremismo nella Ue. È schizofrenia politica o possiamo ancora sperare che qualcuno “si ravveda”?

Questo bisogna chiederlo ai gruppi politici. Non posso entrare nel loro dibattito. Quello che posso dire è che la scorsa settimana ho incontrato la Conferenza dei Rabbini europei che sono venuti anche a denunciare la ripresa di manifestazioni di antisemitismo nei nostri Stati membri. Nel silenzio c’è una migrazione di ebrei, cittadini dell’Unione, dall’Europa che deve allarmare e non può passare sotto silenzio. Sono tanti e troppi i segnali di una ripresa di attività neofasciste e neonaziste che non possono essere sottovalutate. Nazismo e fascismo non sono opinioni, sono crimini.

Filippo Giuffrida, presidente Anpi Belgio e vicepresidente Fir

PUBBLICATO LUNEDÌ 30 SETTEMBRE 2019

Una nota amara sulla Risoluzione del Parlamento europeo

di Massimo Amato

minima&moralia pubblicato lunedì, 30 settembre 2019

Ci ho messo un po’ a vincere la repulsione, ma alla fine ce l’ho fatta, e ho letto il testo integrale della Risoluzione del Parlamento europeo del 19 settembre 2019. Come molto probabilmente non si sa, il testo è stato “blindato” da riunioni dei gruppi parlamentari e trasmesso ai deputati solo un’ora prima della votazione, che peraltro lo ha approvato a larghissima maggioranza.

Da ex candidato a quel Parlamento mi sono chiesto che cosa avrei fatto se fossi stato eletto e fossi stato là. Ebbene, né il voto contrario né l’astensione mi sarebbero bastati, poiché in qualche modo essi avrebbero ancora legittimato l’operazione rappresentata della Risoluzione. Avrei chiesto di intervenire, e dopo l’intervento avrei lasciato l’aula. Ecco cosa avrei detto:

“Questa risoluzione non ha nessuna legittimità politica. E non ha nessuna legittimità politica perché non ha nessuna legittimità intellettuale.

Il dibattito sulla storia europea del secolo scorso è lungi dall’essere stato impostato con sufficienza. Né aprirlo né tantomeno chiuderlo può essere appannaggio di organi politici.

E forse non è nemmeno appannaggio dei soli storici. Al di là della giusta questione concernente lo stabilimento dei fatti, e dell’attribuzione dei crimini ai singoli regimi, i “criminali planetari” che l’Europa ha mostrato di saper partorire hanno connotati tali che solo una considerazione pensante del nichilismo europeo, da cui sono sorti tanto i totalitarismi quanto i regimi che vi si sono opposti, potrebbe aiutarci a muovere passi non troppo incerti nella direzione della loro comprensione.

Questa considerazione pensante, già di per sé così difficile, è resa ancora meno praticabile dalla grottesca ricostruzione storiografica che innerva la Risoluzione.

Si pretende di fornire una spiegazione monocausale dello scoppio della II guerra mondiale, e così facendo si sbaglia metodologicamente in modo davvero grossolano. E ci si sbaglia una seconda volta indicando la pretesa mono-causa nel patto Molotov-Ribbentrop. Ci si concentra sul 1939, quando il 1929 (crisi mondiale e ascesa di Hitler) e 1919 (la mostruosa pace di Versailles) sono molto più importanti per capire da dove viene la guerra.

Ma soprattutto, si condannano i totalitarismi senza mai darne una definizione anche solo lontanamente, non dico meditata, ma almeno precisa .

E in tutta questa confusione non ci si rende conto che un tratto tipico dei regimi davvero totalitari, anzi il loro tratto nichilistico cruciale, è proprio la loro pretesa di decidere per decreto il senso della storia .

Mi aspetterei che storici di vaglia si levino autorevolmente contro assurde semplificazioni storiografiche, di metodo e di merito che rendono irricevibile questa Risoluzione. Visto che sono di vaglia, non vorranno certo opporgliene altre.

Se, per passare a un altro piano, esistesse un’etica dell’azione politica, essa dovrebbe innanzitutto mettere in chiaro quali sono i limiti dell’azione politica stessa. Dovrebbe ribadire, cioè, che certe cose semplicemente non si fanno .

Anche perché, se la Risoluzione è priva di senso storico e filosofico, allora deve avere un senso strumentale, ben racchiuso nei riferimenti stolidamente minacciosi alla Russia di Putin (si vedano i punti K, 15 e 22 della Risoluzione), rea di una semplificazione di senso opposto. Come ti permetti di decretare come è andata la storia, o piccolo zar? Come sono andate le cose lo decretiamo noi, che siamo i veri democratici.

Bravi, come volevasi dimostrare. Come se non fosse terribilmente vero che “il nichilismo celebra il suo più alto trionfo quando riesce a travestirsi da difensore della moralità”.

Non vorrei mai che il Parlamento europeo, ringalluzzito dal fatto di aver “sistemato” la storia, si metta a produrre Risoluzioni filosofiche, per esempio su Nietzsche e il nichilismo europeo. E magari anche matematiche, che so, su Hilbert, riabilitandolo e dichiarando Gödel nemico del progresso e dei valori fondanti della UE. Che, a differenza di quelli di Nietzsche, non si svalutano mai.

Per quanto sia faticoso, bisogna provare a risalire la pericolosa china che ha preso la chiacchiera europea. L’Europa ha il dovere morale di essere un laboratorio di pensieri politici all’altezza del mondo pericoloso che l’Europa stessa, anzi l’Europa più di altri , ha storicamente contribuito a creare. Si occupi del suo futuro preoccupandosi del suo presente

La prima cosa che deve fare è smettere evocare le “minacce esterne” (cfr. il punto “I” della Risoluzione), e iniziare a lavorare contro se stessa. Giacché il primo vero nemico dell’Europa è un’Europa che sragiona, così come ha mostrato di saper fin troppo bene fare oggi, 19 settembre 2019.

Ossip Mandel’stam morì di stenti alla Kolyma per aver scritto un epigramma contro Stalin. Consiglio a tutti di leggerlo, perché parla anche delle dittature a venire. Ve ne ricordo solo un verso: “le sue parole sono vere come chilogrammi”.

Sarebbe bene che anche le risoluzioni di questo Parlamento non si misurassero a chili.”

Appendice

Nel gennaio del 1934, Ossip Mandel’stam, poeta eccelso, ma dichiarato irrilevante da una Risoluzione dei letterati di regime, legge a Boris Pasternak e ad Anna Achmatova un epigramma su Stalin. Pasternak impallidisce e dice a Mandel’stam: “brucia subito tutto”. Ma Mandel’stam non lo fa, dopo poco vien arrestato e parte per la Kolyma, dove muore di delirio e di stenti, e viene sepolto in una fossa comune. Nessuno lo vede, salvo, poeticamente, Varlam Salamov, che nei Racconti della Kolyma glidedica un racconto, Cherry Brandy .

Le poesie a stampa di Mandel’stam vengono distrutte. Arriveranno a noi solo perché la moglie Nadezda le imparerà a memoria, ripetendole tutte, ogni giorno della sua vita. Verranno poi diffuse dal Samizdat e pubblicate ufficialmente solo dopo la caduta dell’URSS.

Ecco la poesia per cui Mandel’stam trovò la morte. Parla di non solo di Stalin ma anche del fascismo, perché, come disse una volta Mandel’stam, “non odio niente come odio il fascismo, in qualunque forma esso si manifesti ”. Ma parla anche di ogni ipocrisia, perché come disse un’altra volta Mandel’stam, “non sapevo che ci trovassimo a vivere sotto gli artigli degli umanisti”.

Viviamo senza sentire la terra sotto i piedi,

i nostri discorsi a dieci passi non si odono più e dove un mezzo discorso si abbozza,

il montanaro del Cremlino è nominato.

Le sue dita tozze sono grasse come vermi

le sue parole vere come chilogrammi,

i baffetti da scarafaggio ridono sornioni, luccicano i suoi gambali.

Intorno a lui una ciurma di capetti dal collo sottile, e lui si diletta dei servigi di mezzi uomini:

chi fischia, chi miagola, chi frigna

non appena apre bocca e alza un dito.

Forgia decreti su decreti, come ferri di cavallo –

ne dà a chi nell’inguine, a chi sulla fronte, a chi nelle sopracciglia, a chi negli occhi. Quando non condanna a morte è festa grande,

grande come il petto dell’osseta.