ADDIO GIORGIA MATTIOLI, L’ULTRAS DELLA MODA

DI EMILIO MARRESE

Sarebbe stata contenta di festeggiare i 110 anni del suo amato Bologna in curva come sempre, tra gli ultras anche se il Bologna poteva comprarselo e forse anche lo stadio, godendo dei gol e dello spettacolo visto domenica al Dall’Ara. E invece Giorgia Mattioli stavolta ha esultato alle reti di Krejci e Palacio (il suo primo gol in casa di sicuro non se l’è perso) da un altro settore chissà dove (tribuna esclusa). Giorgia se n’è andata infatti giovedì sera a 61 anni e la notizia è stata diffusa oggi – a esequie avvenute nella massima riservatezza per volontà della famiglia – dal popolare sito internet di calcio Zerocinquantuno di cui Giorgia era socia finanziatrice, a conferma della sua passione rossoblù..

Era l’erede di un vero impero della moda e nella moda ancora lavorava come imprenditrice insieme al figlio Alessandro. Suo padre Franco Mattioli, scomparso undici anni fa, aveva fondato la Gianfranco Ferrè nel 1978: Mattioli aveva iniziato come rappresentante di stoffe e aveva un negozio di confezioni, fu sua l’idea geniale di sposare il talento creativo dell’architetto Ferrè (che da poco aveva iniziato a disegnare accessori e bijoux) ai suoi tessuti firmati “dei Mattioli” e alla sua capacità imprenditoriale dando vita – nonché capitale iniziale – alla Gianfranco Ferrè S.p.A. e alla griffe che poi avrebbe fatto la storia.

Giorgia, dopo aver frequentato lo scientifico Copernico, aveva così iniziato a lavorare nell’azienda paterna in Corticella, via Stendhal, dove la famiglia Mattioli aveva voluto conservare parte della produzione nonostante l’espansione mondiale del marchio: nel 1999, quando la società si sciolse nel momento di massima fortuna, i Mattioli cedettero alla banca d’affari Rotschild la loro quota di una multinazionale che fatturava al tempo 1.500 miliardi di lire all’anno con 400 punti vendita di abbigliamento e 1500 di accessori, fra sedi, negozi di proprietà e in franchising. Un affare da centinaia di miliardi di lire per una famiglia di artigiani bolognesi in cui, ricordava Giorgia, la mamma Grazia Gabrielli (deceduta nello scorso marzo) le preparava le caramelle con lo zucchero in casa perché, quand’era bambina, non c’erano i soldi per comprarle dal droghiere.

La passione per la moda di Giorgia Mattioli l’aveva portata a creare nel 2013 il brand “Diliborio” insieme al figlio Alessandro Berna, oggi 27 anni, e al designer Liborio Capizzi, amico e braccio destro per 16 anni di Ferrè. La cantante Skin ha indossato sul palco camicie e leggins appositamente disegnati dalla maison che ha sede a Milano.

Sempre informata e attenta alle nuove tendenze, Giorgia amava dare occasioni all’inventiva dei giovani in qualsiasi campo, non solo in quello della moda, diversificando i suoi investimenti in vari settori per sostenere nuove startup e avventure nelle quali intravvedesse una scintilla. Ironica, polemica, impetuosa, curiosa, ottimista, convintamente progressista e anti-fascista, innamorata profondamente della sua città anche se spesso ne lamentava il provincialismo, Giorgia era molto conosciuta tra i tifosi del Bologna per la lunga militanza in curva con l’amica Irene e l’attività sui social. Per dirne una: il nipotino avuto dalla figlia Francesca, e che Giorgia stava tirando su come un figlio, è stato battezzato, tre anni fa, Adam Mattia in onore dei calciatori Masina e Destro. Spesso a malincuore fuori città per lavoro, faceva di tutto per poter essere puntuale – pioggia o neve – al suo posto in Andrea Costa. Nessun costosissimo capo di alta moda le donava più della sciarpa rossoblù.

