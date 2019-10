SALZANO: “IO COMUNICATRICE DEL SUD TRA LE 100 DONNE D’ITALIA DI FORBES”

DI GABRIELE BOJANO

«A diciott'anni giocavo a pallavolo , la mia squadra militava in serie B ma io stavo sempre in panchina. Un giorno l'allenatore mi disse che se volevo scendere in campo dovevo metterci più impegno e dimagrire di 17 chili. Ebbene, non ci pensai due volte: mi sottoposi a una dieta ferrea e così in poco tempo riuscii ad esordire sul terreno di gioco. Quest'episodio mi è servito molto nella vita, infatti ho capito che se uno vuole essere protagonista deve crederci e mettercela tutta, deve allenarsi bene per essere più forte di tutti». Parola di Elena Salzano, salernitana, ceo dell'azienda di eventi e comunicazione integrata InCoerenze, nominata da Forbes Italia tra le cento donne che rappresentano il meglio dell'Italia al femminile. Insieme a Samantha Cristoforetti, Paola Cortellesi, Lucia Annunziata, Diletta Leotta, Tania Cagnotto e la compianta Nadia Toffa, tanto per citarne solo alcune. «Per me è stata una bella sorpresa – esordisce la 47enne dal piglio manageriale, sposata e madre di due bambini di 12 e 9 anni – una gratificazione che proprio non mi aspettavo e che giunge nell'anno in cui abbiamo vinto il Premio Women Value Company promosso dalla Fondazione Bellisario e finanziato da Intesa San Paolo e la menzione speciale dell'Inspiring PR Award, Premio del Festival Italiano delle Relazioni Pubbliche».

Restare nel Meridione Un palmares di tutto rispetto soprattutto se si considera che InCoerenze ha appena festeggiato i primi venti anni di attività. Ma come ha avuto inizio quest’avventura di successo? Elena Salzano sorride e riavvolge il filo della memoria: «Io sono stata una delle prime cavie di Scienze della Comunicazione all’Università di Salerno, in quegli anni pionieristici non c’erano cattedre assegnate per cui noi studenti vagavamo tra una cattedra di Giurisprudenza, una di Informatica e una di Economia. Eravamo un fritto misto, ma ciò ci ha consentito di coltivare anche quella visione trasversale che magari ad altri mancava». Dopo la laurea, conseguita a 23 anni e mezzo, e la specializzazione in Comunicazione degli eventi, Elena comincia a guardarsi intorno e si accorge che tutti i suoi compagni dell’università si erano frattanto trasferiti a Milano per lavorare. «La mia aspirazione – riprende – era all’incontrario, restare al Sud per fare qui quello che gli altri facevano al Nord. Certo è più difficile, ne sono consapevole, bisogna lavorare un po’ di più e essere anche migliori degli altri per essere valutati diversamente. Ma poi i risultati alla lunga si vedono. La Campania e il Sud per me sono una palestra di vita immensa e mi hanno sempre più temprata nel tempo rafforzando in me il senso di resilienza. Non sono mai stati un limite ma un’opportunità».