BUONGIORNO UN CORNO! GIOVEDI’ 10, PRIMI PROVVEDIMENTI DEL GOVERNO

DI GIANLUCA CICINELLI

Primi provvedimenti del governo a favore della povertà anche se era stata abolita dal precedente esecutivo. Per i meno abbienti previsto un bonus di 50 euro per l’acquisto del decoder col nuovo standard della tv digitale. Magari non possono acquistare da mangiare ma in compenso potranno guardare gli altri farlo nei programmi dedicati al cibo.

Siria, al via la guerra di Erdogan contro i curdi. Protesta l’Italia che negli ultimi 4 anni ha venduto armi alla Turchia per 890 milioni di dollari. Stupore dal ministro degli esteri Di Maio: “Non è giusto, ci avevano assicurato che gli servivano soltanto per gli scherzetti di Halloween”.

Assegnato a Goodenough, Whittingham e Yoshino il premio Nobel per la chimica graze alle ricerche che hanno portato all’utilizzo del litio, utilizzato anche in medicina per stabilizzare l’umore, per le batterie che alimentano smartphone, computer e automobili elettriche. Soddisfazione e delusione tra i bipolari.

Tu sali davanti o non entri nel mio taxi, dice un guidatore romano al sindacalista dei braccianti sfruttati Aboubakar Soumahoro. Poi nega che si sia trattato di razzismo: “Nessuna discriminazione, non lo avevo riconosciuto perché si assomigliano tutti”.

Stupore tra l’opinione pubblica europea per l’attacco neonazista contro la sinagoga di Halle in Germania. E certo, perché molti pensano che quando accusano gli ebrei di essere i padroni del mondo, di essere tutti ricchi e banchieri e di determinare l’economia mondiale stanno facendo un’operazione di simpatia.