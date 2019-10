I POPOLI DELL’ARCA (PRIMA CHE ERDOGAN LI CANCELLI)

Supplenti involontari di Gatto randagio per una imperdonata domenica di altri impegni, un ‘raccontino’ quasi in stile ‘gattesco’, brani di un viaggio insolito tra la gente della Turchia che penetra nell’Asia, dfi quel mix di popoli, storia e culture e che le scelte politiche di Erdogan rischiano di cancellare o isolare dal resto del mondo. Anatolia e Mesopotamia che si incontrano e si confondono, col monte Ararat lontano sullo sfondo, imperioso per l’Arca biblica che nasconde e terribile per i suoi 5000 metri di roccia e ghiaccio, a vigilare sulle terre dove nascono il Tigri e l’Eufrate. Le sorgenti dei fiumi dell’Eden raccontate, nel nome di Abramo, in religioni, lingue e popoli diversi.Le mura che circondano Diyarbakir sono imponenti e sembrano infinite. Cinque chilometri e mezzo di muraglia in basalto nero intervallato da torri a circondare l’antico abitato, protezione dall’infinito altopiano anatolico che le si apre di fronte senza alcun ostacolo naturale. Soltanto ad est, dove il fiume ha scavato il suo letto, quelle mura si levano sulla roccia e si specchiano nel Tigri che scorre in basso. E’ l’esibizione della potenza di Roma voluta dall’imperatore Costanzo a metà del 300 dopo Cristo. Baluardo dell’impero già allora destinato a sopravvivere soltanto in questo oriente. Prima, durante, dopo, infinite altre presenze, altre conquiste, altre guerre… CONTINUA SU REMOCONTRO:

https://www.remocontro.it/2019/10/13/i-popoli-dellarca-prima-che-erdogan-li-cancelli/?fbclid=IwAR2Ivp5sqqN8T6EdgWjsZqbXx6RvnwzFRPaCMHd10MJwojY8SxMLgvoUu2Y