A PROPOSITO DEI ‘COMODI’ ACQUISTI FATTI ONLINE

DI DARIO CELLI

Scriverò una considerazione banale: stiamo vivendo un’epoca davvero rivoluzionaria per quanto riguarda il commercio e il consumo, pari a quella che il mondo passò quando iniziarono a scomparire gli artigiani e nacquero le prime fabbriche, o quando alle botteghe si affiancarono i negozi che via via le fagocitarono.

Sono mesi che non vado a fare acquisti nei negozi (spesa quotidiana a parte): lo so, qualcuno inorridirà, ma è molto tempo che non vado in libreria e i libri li acquisto on line, per esempio.

Non è forse mooooolto più comodo (ed anche economicamente più vantaggioso…) consultare un sito da casa e trovare ciò che si vuole attraverso lo shopping online, senza prendere la macchina ( vi prego di non parlarmi di mezzi pubblici a Roma…) entrare nel traffico, cercare parcheggio (cercare cosa???), quando lo si trova parcheggiare, pagare, andare a piedi nel negozio desiderato, cercare il libro, l’oggetto, non trovarlo, e allora ordinarlo, tornare al parcheggio (e meno male che ora ci sono le app attraverso le quali si possono prolungare gli orari delle tariffe – carissime, peraltro – altrimenti sono multe sonore garantite…), tornare a casa per poi ritornare qualche giorno dopo a ritirare ciò che è finalmente arrivato ma sempre dopo aver preso l’auto, e il traffico, e il parcheggio, e il rischio multa e…

Lo so, questo è l’incubo di una vita vissuta in una città dove i servizi di trasporto pubblico sono ridotti (quasi) a zero, e così si fa morire un settore, quello del commercio classico o dei piccoli negozi… Ma non è forse immensamente più comodo per il consumatore stare a casa e comprare utilizzando la rete?

Organizzare un viaggio senza andare in una agenzia, scaricare in rete un brano musicale o un intero album, per non parlare dei film…

L’unico vantaggio di questa rivoluzione è forse consistito nella moltiplicazione dei posti di lavoro nel settore della consegna a domicilio.

O per quei piccoli produttori che invece di morire hanno saputo utilizzare (appunto) la rete a loro vantaggio, facendo arrivare il frutto del proprio lavoro laddove (e forse in quantità che) mai avrebbero mai sognato di raggiungere: una cassetta di prodotti agricoli in poche ore dalla campagna siciliana o piemontese ad una abitazione in Trentino o in Puglia; una bicicletta fatta a mano da una bottega veneta spedita ad un ciclista in Australia, o in America, o in Africa, con il consumatore che così si trova il prodotto ordinato in un’altra città, in un’altra regione o addirittura un altro continente davanti alla porta di casa e nel giro di poche ore o di pochi giorni.

Stiamo davvero vivendo una rivoluzione quasi senza accorgersene….