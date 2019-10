ECUADOR VINCE LA SFIDA POPOLARE SUL GOVERNO MA E’ ANCORA PARTITA APERTA

DI ENNIO REMONDINO

La resa per presidente in diretta televisiva. Lenín Moreno, nome beffa per il dopo ‘Correismo’ (la svolta politica di Rafael Correa), la quasi rivoluzione che per dieci anni aveva cambiato le condizioni della parte più povera della popolazione. Le proteste contro la riforma ultraliberista sulla pelle della parte più debole della popolazione erano cominciate il 3 ottobre dopo che il governo aveva approvato una serie di misure di austerità concordate col Fondo Monetario Internazionale. Vecchia storia nella partita ‘dare-avere’ degli aiuti internazionali, -un credito di oltre 4 miliardi di dollari per risollevare l’economia del paese-, ma è il governo locale che decide chi e come dovrà pagare il conto più salato. E qui, Lenin solo di nome, si scopre. La misura più contestata per chi campa arrangiandosi, la rimozione dei sussidi per il carburante, in vigore dagli anni Settanta. A causa delle proteste, quasi vera e propria guerriglia, risultano ufficialmente morte almeno sette persone, feriti a bizzeffe e arresti a mucchi, ma ancora i conti non tornano. Il governo Moreno, prima aveva dichiarato lo stato d’emergenza, poi imposto un coprifuoco, infine aveva spostato il governo da Quito alla città costiera di Guayaquil… CONTINUA SU REMOCONTRO: