DI VINCENZO PALIOTTI

No alla finale di Champions a Istanbul. No alla Turchia agli europei di Calcio 2020. Fuori la Turchia dall’UEFA e dalla FIFA.

Questa non è voler portare la politica nel calcio, come qualcuno ipocritamente afferma e vuole contestualizzare! Questo è combattere contro chi uccide ogni forma di Libertà, di umanità. Questo è combattere chi uccide donne, bambini, uomini, vecchi e giovani senza pietà alcuna in modo crudele e criminale. E allora a questi bisogna chiudere ogni forma di condivisione, anche quella nello sport che è un espressione civile e che tra i suoi principi ha adottato quello della pace, della tolleranza, dell’eguaglianza tra le genti e chi disattende a queste prerogative non è degno di farne parte.

I vertici di questo sport parlano sempre di lottare contro il razzismo, contro la violenza, quello che sta accadendo contro i Curdi altri non è che razzismo elevato all’ennesima potenza, condito da una violenza assurda e criminale per cui dire no alla Turchia nel calcio è un atto di coerenza, oltre che giusto, per sconfiggere questo fenomeno incivile, che mina anche la pace del mondo intero