LA CASSA INTEGRAZIONE IN GERMANIA

Ogni 4,7 minuti, in media, un guidatore viene multato in Italia perché non indossa le cinture di sicurezza. Eppure, l’obbligo esiste dal 1988 per quelle anteriori e dal 1994 per quelle posteriori. […] (ALESSIO RIBAUDO, Corriere della Sera) (leggi)

https://www.cinquantamila.it/