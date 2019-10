BUONGIORNO UN CORNO! VENERDI 18, SIRIA RAGGIUNTA L’INTESA …

DI GIANLUCA CICINELLI

Siria, raggiunta l’intesa tra Stati Uniti e Turchia per il cessate il fuoco. E’ una tregua di 120 ore per far ritirare i curdi, dicono da Washington. Soddisfatte anche le fabbriche di armi vendute alla Turchia, che erano rimaste indietro con le ordinazioni e potranno rispettare le consegne.

La Casaleggio Associati nel primo anno di governo ha guadagnato centinaia di migliaia di euro grazie alle consulenze prestate alle lobby del tabacco e delle scommesse, notoriamente nemiche di M5S. Vogliamo estendere i diritti universali dell’uomo anche ai miliardari, superando così una discriminazione che dura da secoli, ha commentato fiero Davide Casaleggio.

Oggi, 18 ottobre, è la giornata mondiale della cravatta. Le vendite nel settore sono in forte calo. Sotto accusa l’ingerenza in questa antica attività, un tempo fiore all’occhiello dell’export italiano, da parte delle banche, che stanno togliendo lavoro agli artigiani di una volta.

Si torna a parlare di lotta alla povertà grazie ai neo vincitori del premio Nobel per l’economia. Torna in auge il testo “Una modesta proposta” di Jonathan Swift in cui si propone di far ingrassare i bambini denutriti per darli da mangiare ai ricchi, debellando così la fame nel mondo e la sovrappopolazione.

Il processo Mondo di mezzo a Buzzi e Carminati arriva in Cassazione, i procuratori generali chiedono la conferma delle condanne. “Non fu mafia, è il malcostume del nostro paese”. Ma non è una battuta è proprio la tesi difensiva degli avvocati dei due imputati.