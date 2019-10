LE CONVULSIONI DEL GOVERNO CONTE BIS

DI MARINA POMANTE

Ed ecco il vertice preteso da Di Maio sulla manovra di bilancio che però sembra non gradito da Conte, che ritiene l’argomento manovra indisponibile, ma comunque dopo il Cdm potrebbe esserci l’occasione per un chiarimento. Il tema stesso delle discussioni però denuncia una mancanza di visione comune e forse proprio di una visione del futuro.

Bisogna decidere che Italia si vuole, non preoccuparsi di piccole rendite dei singoli partiti. E anche che mondo possiamo contribuire a costruire.

E di fatto sono i rapporti incrinati fra Conte e il primo partito di maggioranza a tenere banco e forse alcuni dei passaggi della manovra di bilancio, non certo una strategia per il clima, la pace e la giustizia sociale. Di Maio indaffarato nel suo ruolo alla Farnesina e con i gruppi parlamentari in ebollizione, si rende conto sempre di più dell’importanza della sua leaderchip a palazzo Chigi sui parlamentari grillini. La corrente a favore di Conte trova sintonia con il Pd e pungola il premier per le future maggioranze, tutte cose che innervosiscono Di Maio il quale deve anche vedersela con ex ministri trombati e nostalgici di Salvini. Ma a Di Maio non va proprio giù e non ci pensa proprio a chinare la testa. Ribadisce l’ultimatum: «o si fa così o si va a casa» ricordando a Conte che senza i voti del M5S la manovra non si fa. Ribadendo inoltre che considerare la Manovra di bilancio ancora aperta, significa azzerare la credibilità dell’esecutivo che a Bruxelles martedì scorso ha mandato un testo bollato e timbrato.

Affermare invece che quei fogli non valgono nulla, o quasi, significa scatenare la reazione della Commissione Ue e, a seguire, quella dei mercati. Ieri a palazzo Chigi si cercava di tamponare in qualche maniera il baillame creatosi, con la convinzione che poi tutto sarebbe stato chiarito. D’altra parte sui tre punti sottolineati da Di Maio, Conte aveva già mostrato disponibilità sia sulla verifica delle forfettizzazioni per le partite Iva sotto i 65 mila euro, sia nella necessità di spingere le banche ad azzerare i costi dei pagamenti elettronici.

Stravolgere il testo diverrebbe più che arduo, impossibile. Anche se a giorni la discussione si sposterà in Parlamento dove Italia Viva ha già anticipato emendamenti per Quota 100 e altre «micro-tasse» che a detta di Renzi si eviterebbero tagliando la spesa pubblica secondaria.

L’impresa di attaccare tutte le manovre è ormai consolidata. Altra cosa è invece l’attrito tra Conte e M5S.

DI Maio dichiara: «Mi dispiace, ma sulla manovra io non arretro: Conte può anche giocare a spaccare il M5S come sta facendo, ma i nostri punti non sono negoziabili». Il capo politico del Movimento è furioso, malgrado i contatti avuti ieri sera con il premier. Quando sabato sera ha letto le parole di Conte («chi non fa squadra è fuori») l’ha presa male: «E’ stato davvero un dolore».

Ieri Di Maio ha capito che ormai Conte pensa «di essere il nuovo Monti». In verità, come esprimono i vertici del M5S, l’avvocato del popolo è «un irriconoscente: nel 2018 abbracciava Luigi la notte delle elezioni, adesso gioca, mal consigliato, con i nostri gruppi parlamentari per dividerci». C’è molta tensione tra i ministri M5S e a farne le spese è stato anche il portavoce di Conte, Rocco Casalino, cancellato dalla chat interna dei ministri M5S dove Di Maio ha condiviso lo sfogo, trovando una sponda, anche con una colomba come Vincenzo Spadafora. Sulla manovra casus belli di queste ore, ambienti vicini al capo politico spiegano: «Conte si fida troppo di Franceschini, ma senza un accordo con noi non ci sono alchimie di palazzo, hai voglia a minacciare le elezioni anticipate». A Di Maio sempre sulla manovra non è sfuggito un altro particolare, spiegato con una battuta velenosa: il premier ha preferito far contento Landini sul taglio del cuneo fiscale ai dipendenti che dire al ministro Gualtieri di dare le deleghe a Laura Castelli, viceministro dell’Economia.

Lo scontro ormai è a tutto campo, al punto che dai vertici del Movimento fanno notare una strana coincidenza: «Conte è nervoso in vista dell’audizione di mercoledì al Copasir, ha paura delle reazioni degli Usa sul Russia-gate e della relazione di Barr, il ministro della Giustizia di Trump».

Anche dalle file della Sinistra si avvertono dissapori e nuove strategie.

Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a ‘Non è l’Arena’ ha voluto precisare sul comportamento del leader di Italia Viva, Matteo Renzi, che dalla Leopolda continua a puntualizzare sulle modifiche da apportare alla Manovra.

Il capo politico del Pd ha specificato che la Manovra è stata approvata dall’intera maggioranza in Consiglio dei ministri e dice basta con “piantare bandierine” gli italiani sono stanchi dei giochetti e anche se è un “popolo paziente, gli italiani non sono dei coglioni”. E “se si arrabbiano ci sarà una rivolta”.

E aggiunge: “se in questo governo qualcuno si illude di fare il furbo, dicendo un giorno sì e il giorno dopo facendo polemica, l’interesse ad andare avanti viene meno”.

E sui commenti di Renzi alla Leopolda dice: “Da Renzi insieme di fake news, Italia Viva ha deciso, condiviso e sottoscritto” il testo della Manovra che ora sta criticando”.

Quanto all’impegno del Partito Democratico, Zingaretti ha sottolineato che “il Pd farà di tutto per andare avanti e per dare stabilità ma se non ci sono risultati, nel governo dobbiamo prenderne atto e dirlo agli italiani, e chi non ce l’ha fatta dovrà rispondere di questo”.

Assieme a Zingaretti alla trasmissione de La 7 anche Matteo Salvini, con cui il leader del Pd si è scambiato una stretta di mano. “Siamo avversari su tutto, ma ci siamo sempre detti la verità, anche quelle più dure e più drammatiche”, ha chiosato Zingaretti.

Da parte sua Salvini ha ricordato che “quando abbiamo abbattuto la villa dei Casamonica c’eravamo entrambi, io non guardo al colore politico”, rilanciando poi l’idea di un confronto tv con il segretario Dem.