TRA ZAIA E BOSCHI SCEGLIAMO IL PD

DI ENRICO ROSSI

Per rendere il senso delle due diverse manifestazioni di ieri, a Roma della Lega e a Firenze di Italia Viva, mi limito a riportare due frasi, una di Zaia e una della Boschi.

Zaia: “Bisogna togliere il galateo alle forze dell’ordine e restituire il manganello”.

Boschi:”Il PD è diventato il partito delle tasse”.

Nel primo caso, le parole di un moderato, considerato quasi un vecchio democristiano del Veneto, ci dicono molto del tratto illiberale e populista della nuova destra che sfila con i fascisti.

Nel secondo caso, l’esponente più intelligente della nuova formazione ci svela subito il terreno, su cui Italia viva si colloca, di sfida al PD da posizioni di destra; diverse certo, ma per certi aspetti simili a quelle che una volta erano di Forza Italia, quando la destra era ancora ‘liberale’ e Berlusconi, per difendere gli evasori, diceva che non si devono mettere le mani nelle tasche degli italiani.

Per il PD e la sinistra si aprono ulteriori spazi per la lotta politica e per la conquista dei consensi tra la maggioranza democratica degli italiani e tra gli strati popolari.