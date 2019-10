UN MORTO E CENTINAIA DI SFOLLATI A CAUSA DEL MALTEMPO NELL’ALESSANDRINO

DI PATRIZIA ING. LASSANDRO

L’ondata di maltempo questa volta ha colpito l’Alessandrino ed ha imperversato in particolare nell’Ovadese, Gavese e nel Novese. Purtroppo c’è già una vittima, un tassista di Sale in provincia di Alessandria. Era partito da Genova per accompagnare un rappresentante brasiliano in un golf club di Serrav alle. Durante il tragitto è stato travolto dalla furia delle acque e per lui non c’è stato scampo. Il suo corpo è stato ritrovato a Villa Carolina nel comune di Capriata . Il passeggero è rimasto illeso. Un’altra persona si è salvata passando tutta la notte aggrappata ad un albero. Adesso è ricoverata in ipotermia e si teme per la sua vita.