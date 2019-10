PAOLO, LO CHEF CON LA SLA ANDRÀ A SANREMO GIOVANI

DI CHIARA FARIGU

Il giovane nella foto con il respiratore sul viso si chiama Paolo. Ha 22 anni e vive a Oristano. Da quattro convive con la ‘bastarda’, detta anche la ‘stronza’, nomignolo utilizzato da chi ne è affetto per indicare la sclerosi laterale amiotrofica (SLA). Patologia degenerativa che colpisce i motoneuroni, ovvero quei neuroni addetti alla trasmissione degli impulsi del cervello verso i muscoli. Tutti i muscoli che, lentamente si atrofizzano rendendo impossibile anche attività semplici come il linguaggio, la deglutizione e la respirazione.

Paolo è un personaggio noto alle cronache. Oltre ad essere il più giovane malato di Sla d’Europa.

Anche Alganews si è occupata tempo addietro del suo caso. Quando con un video-appello su Facebook, rilanciato anche al presidente Mattarella e ai due ex vicepremier Di Maio e Salvini, chiedeva alla politica di investire nella ricerca anziché nel Tav. Quando con un video-appello su Facebook, rilanciato anche al presidente Mattarella e ai due ex vicepremier Di Maio e Salvini, chiedeva alla politica di investire nella ricerca anziché nel Tav. https://www.alganews.it/2019/04/04/paolo-lo-chef-malato-di-sla-investite-nella-ricerca-anziche-nel-tav/

Paolo non si arrende. Combatte per se stesso e per gli altri come lui. Sa che solo dalla ricerca può giungere la speranza di invertire la rotta ad una malattia per la quale non esiste alcuna cura.

Accanto a lui suo fratello Rosario, gambe e braccia di Paolo. Il suo migliore amico, il confidente. Sempre al suo fianco. Nella quotidianità e nelle battaglie che periodicamente Paolo mette in atto. Per dare voce a chi non ne ha.

Ha un diploma di chef appeso al muro, tante le ricette da sperimentare nel cassetto. Come tanti sono i suoi sogni. La musica, una passione che coltiva da sempre. Un sogno che presto potrà realizzare, grazie al ‘comunicatore verbale’. Paolo, ancora stenta a crederci, è tra i 65 artisti in gara per le pre-selezioni di Sanremo Giovani.

La sua canzone ‘Io sono Paolo’, farà il suo esordio, il 3 novembre prossimo, al Teatro delle Vittorie di fronte al direttore artistico Amadeus e agli altri componenti della commissione musicale. Il testo, scritto dal giovane oristanese, lo dice il titolo, racconta uno spaccato della sua giovane e tormentata esistenza. Messa a dura prova da una patologia che mina profondamente il fisico ma non lo spirito. Né tanto meno i sogni. E Paolo sa come renderli vivi. Credendoci sempre.