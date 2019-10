NON È REATO MOLESTARE LE ALLIEVE. ARCHIVIATA INCHIESTA SU BELLOMO

DI CLAUDIA SABA



Archiviata l’inchiesta milanese su Francesco Bellomo, l’ex magistrato accusato di stalking e violenza privata su quattro studentesse.

I fatti erano accaduti a Milano, nella sede della scuola di preparazione alla magistratura “Diritto e scienza”.

Lo ha deciso il gip, Guido Salvini. Indagato anche a Bari, Francesco Bellomo era balzato alle cronache per il “dress code” che era solito imporre alla sue studentesse e borsiste.

Nello scorso luglio, era stato anche arrestato.

Con l’accusa di maltrattamenti nei confronti di tre ex borsiste e una ricercatrice della sua Scuola di Formazione per la preparazione al concorso in magistratura ‘Diritto e Scienza’ di Bari.

Oltre che di estorsione ad un’altra ex corsista per averla costretta a lasciare il lavoro in una emittente locale.

Il provvedimento era stato poi revocato.

Secondo il gip Salvini, anche se “molte delle richieste rivolte alle borsiste appaiano inconferenti con quelli che sono i normali caratteri di un rapporto di collaborazione accademica e siano state sovente avanzate con insistenza attraverso telefonate in tarda serata e invio di e-mail, non può ritenersi che le stesse valgano ad integrare una condotta abituale di molestia e minaccia”.

E ancora, prosegue il giudice: “Nelle attività svolte da Bellomo non si ravvisano condotte rilevanti sul piano penale”.

Nessuna condanna.

Il sessismo, l’abuso e il ricatto psicologico, non sono da considerarsi reato.