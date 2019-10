T-SHIRT SESSISTE AL CARREFOUR POI RIMOSSE

DI IACOPO MELIO

Maglietta in vendita al Carrefour: un uomo, per liberarsi da una donna che parla troppo, la butta di sotto. “Problem solved”, problema risolto, dice la scritta. Tra le prime a dare visibilità al caso sessista è stata l’amica Monica Cirinnà.

In un Paese in cui ogni giorno si è costretti a trovare sui media notizie riguardanti violenze sulle donne, trovo davvero inconcepibile un messaggio simile. Che poi, magari, chi la comprerebbe è lo stesso che partecipa a maratone, marce o fiaccolate per la vittima di turno. E no, non chiamatela “ironia” e non dite che si può scherzare pur avendo un cervello e un cuore sensibile al bisogno: il rispetto non è un indumento da mettere e togliere a piacimento.

Se vogliamo cambiare la cultura dobbiamo farlo tutti insieme, a partire dalle parole e dai simboli. Siamo tutti coinvolti, e prima lo capiremo e prima certi numeri diminuiranno. Finalmente.

(Per dovere di cronaca, Carrefour le ha rimosse dal commercio e si è scusato, sostenendo che le t-shirt in giro erano soltanto due, perché le altre erano state ritirate molto tempo fa. Ma serviva davvero realizzarle, in origine? Dovevamo denunciare il fatto in massa, minacciando il boicottaggio, per sottolineare la delicatezza della tematica? Davvero non si è capaci di prevenire – e magari curare sensibilizzando – con intelligenza? E se quella figura stilizzata fosse vostra figlia?)