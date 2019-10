IL POPOLO BUE E LA POLITICA SOMARA

DI MARIO PIAZZA

Sarebbe facile liquidare il risultato delle elezioni in Umbria facendo ricorso alla consunta immagine del “popolo bue”, intendendo per bue un animale privato dei testicoli che fa la spola tra campi e mangiatoia senza pensare, attento solo alla verga del contadino che lo governa.

Un’immagine che spiegherebbe la disinvoltura con cui gli Umbri hanno dato il loro sostegno alla Lega, un partito caratterizzato dall’assenza di qualsiasi programma e da un curriculum di illegalità endemica talmente diffusa da far impallidire i peggiori amministratori di centrosinistra a cui gli Umbri hanno inteso sottrarsi, un partito che però ha imparato ad usare la sopracitata verga fatta di panzane intrecciate con le paure.

Niente popolo bue, se proprio dobbiamo ricorrere ad un’immagine bucolica dovremmo parlare di politica somara, segnatamente riferendoci all’alleanza di centrosinistra.

Ci voleva ben più di un somaro per far dimenticare gli scandali, il post-terremoto, le acciaierie in rovina e i morti della Thyssenkrupp. Ci voleva la buona politica e ci voleva il coraggio, roba lontana anni luce da questa improbabile alleanza giallofucsia.

Zingaretti e Di Maio impareranno la lezione? Dai loro commenti a caldo penso che debbano ancora trovare il libro su cui studiare.