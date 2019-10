FINITA PARI LA SFIDA TRA NAPOLI E ATALANTA PER IL TERZO POSTO

DI VINCENZO PALIOTTI

Finisce quindi 2 a 2 la partita clou di questa decima di campionato tra Napoli e Atalanta, tra le due chi ne esce meglio sono i bergamaschi che mantengono il Napoli a tre lunghezze per la lotta al terzo posto.

Il Napoli però stasera meritava qualcosa in più, tante occasioni sprecate, un pizzico di sfortuna hanno fatto il resto, ma l’impegno degli azzurri c’è stato e si è notato anche qualche miglioramento nella manovra. Ancelotti, che ha dovuto ridisegnare ancora una volta la difesa e rimandare il rientro di Ghoulam, al suo posto ha schierato Luperto mentre al centro, al posto di Manolas, si schiera Maksimovic .

Si parte e il Napoli appare voglioso di fare risultato ma dopo appena due minuti deve fare a meno di Allan che si infortuna per contrastare Gosens lanciato verso un tap in su parata difettosa di Meret, al suo posto entra Zielinski.

Il Napoli gioca in velocità e costringe l’Atalanta a difendersi ed agire in contropiede. Al 16’ la squadra di Ancelotti passa in vantaggio, su un cross di Callejon il più pronto è Maksimovic che di testa scaraventa in rete. Il Napoli insiste e si procura ancora occasioni per raddoppiare, la più ghiotta e quando Milik coglie un palo di testa sulla respinta del portiere orobico su tiro di Fabian Ruiz.

L’Atalanta cerca di reagire ma il Napoli appare ben saldo sia a centrocampo che in difesa. Il gol del pareggio arriva al 41’ con Freuler che approfitta di una mezza indecisione di Meret che si fa passare la palla tra le gambe un tiro per niente irresistibile. Si va quindi al riposo con le squadre sul pari.

La ripresa è vivacissima con continui capovolgimenti di fronte, agli attacchi del Napoli risponde l’Atalanta con meno intensità però dei padroni di casa che colpiscono una traversa con Milik su punizione dal limite. Poi il Ancelotti manda in campo Mertens per Lozano e la manovra del Napoli acquista più velocità e verticalizza più spesso mettendo in difficoltà la difesa fisica dell’Atalanta.

Poi il Napoli trova di nuovo il vantaggio con Milik che su preciso lancio di Fabian Ruiz si trova solo davanti al portiere Gollini, lo dribbla e di destro mette in rete. Poco dopo Fabian Ruiz lanciato da un perfetto tocco di Insigne fallisce il colpo del ko. Ultimo cambio per il Napoli, esce Milik e al suo posto entra Llorente.

Al minuto 87 il Napoli non fa scattare il fuorigioco e Ilicic ne approfitta e solo davanti a Meret mette in rete il gol del 2 a 2. Grandi proteste dei partenopei per un presunto fallo da rigore su Llorente non rilevato, proteste che coinvolgono anche Ancelotti che per queste viene espulso dall’arbitro Giacomelli, che per la verità non va neppure a visionare l’azione, cosa che forse avrebbe calmato gli animi ed evitato tante reiterate e vibrate proteste.

Dopo una serie di discussioni si riprende a giocare con 8 minuti di recupero. L’Atalanta prima sfiora il clamoroso colpaccio, Meret però questa volta è impeccabile nel deviare in corner un tiro a botta sicura da due passi di Ilicic e poi rischia di subire il gol con Callejon che spara alto da buonissima posizione. La gara si chiude tra le continue proteste del Napoli per l’azione del presunto fallo su Llorente.

Nulla di fatto quindi se non che l’Atalanta resta a più tre al terzo posto ed il Napoli con questo pari rischia l’aggancio della Lazio e del Cagliari, nel caso di vittoria di entrambe le due squadre, e di scivolare al quinto posto in caso di vittoria della Roma impegnata contro l’Udinese, Roma che il Napoli affronterà sabato prossimo all’Olimpico.

Sono scesi in campo

NAPOLI (4-4-2):

Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Luperto; Callejon, Allan(Zielinski dal 3’), Fabian Ruiz, Insigne; Milik (Llorente dal 82’, Lozano (Mertens dal 58’).

ATALANTA (3-4-1-2):

Gollini; Toloi, Djimsiti (Kiaer dal 64’) , Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pasalic (Castagne dal 69’); Ilicic, Gomez (Muriel dal 74’).

Arbitro. Giacomelli di Trieste