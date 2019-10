DI GIOVANNI PAGLIA

Il nostro piccolo mondo antico aveva molti lati positivi: lo stesso lavoro per 35 anni e poi una bella pensione, la casa di proprietà per tutti, scuole nuove, ospedali in ogni paese e il medico della mutua che ti veniva a casa, le ferie tutti insieme in agosto, carrelli pieni e tutti in fila a Natale, il negozio sotto casa e il supermercato il sabato mattina, circoli ARCI, Coop e Feste dell’Unità con i concerti gratis.

Era confortevole e lo avevamo costruito noi, persino senza rendercene conto, mentre sognavamo un orizzonte ben più alto.

Non ne rimane nulla, demolito dalla storia con la compiacenza dei dirigenti della Terza Via, e loro prendono i voti sulla nostalgia, ben più forte della retorica sulle eccellenze.

Questo è il nostro dramma, fra la via Emilia e il West, e non sappiamo come uscirne.